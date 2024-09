Ralf Rangnick exprime sa déception après le dernier revers de l'Autriche

Chaque opportunité semblait réalisable pour l'Autriche pendant la phase de groupes d'un tournoi en Allemagne. Sous la direction de Ralf Rangnick, ils ont enchanté tout un continent lors du championnat d'Europe, mais ensuite est venue la Turquie, l'élimination, et maintenant, un sentiment de déception persiste. Dans les pays voisins, on ressent un mécontentement loin de ce que ressent Rangnick.

L'excitation de l'été à l'Euro s'est transformée en mélancolie de septembre pour Rangnick et l'équipe nationale autrichienne dans la Ligue des Nations. Après deux matchs nuls, ils sont déjà sous pression précoce. "Aux Euros, nous avons affiché le courage de l'outsider", a déclaré Rangnick après la défaite 2:1 contre la Norvège. "Personne ne voulait nous affronter à l'époque. Ce n'est plus le cas maintenant."

Ils ont fait match nul 1:1 contre la Slovénie Previously. À Oslo, Erling Haaland a scellé leur début décevant avec son but pour la Norvège, initialement annulé pour hors-jeu mais finalement accordé après une révision de la VAR. Felix Horn Myhre a donné l'avantage à la Norvège en 9e minute, avec le capitaine de l'Autriche Marcel Sabitzer égalisant temporairement en 37e minute.

Leur objectif ultime est de remonter dans l'élite de la Ligue des Nations, mais ils végètent actuellement à la troisième place. Les matchs retour contre la Norvège et contre le Kazakhstan approchent en octobre. "Nous devons gagner nos matchs à domicile à ce moment-là, et tout est encore possible", a déclaré Rangnick, l'entraîneur de 66 ans de l'ex-Bundesliga. "Nous devons être plus déterminés en tant qu'équipe sans le ballon et plus efficaces avec."

Alaba toujours absent

Leur prestation lors du tournoi en Allemagne était étonnante alors qu'ils ont réussi à sortir d'un groupe difficile avec la France et les Pays-Bas grâce à ce style de jeu. À leur retour au pays, une joie oubliée a resurgi. Bien que leur élimination contre la Turquie ait été soudaine, Rangnick ne croit pas en un déclin post-Euro.

La santé de leurs joueurs est une préoccupation plus grande. "Nous manquons de joueurs qui contribueraient normalement beaucoup à notre jeu. Mais cela ne change pas le fait que nous pouvons encore améliorer", a déclaré Rangnick. Bien que Kevin Danso et Michael Gregoritsch puissent bientôt revenir, la situation pour les joueurs clés blessés comme David Alaba, Xaver Schlager ou Sasa Kalajdzic semble sombre. "Le retour d'Alaba en octobre est hors de question, ainsi que celui de Schlager et Kalajdzic", a déclaré Rangnick. "Les trois ne représenteront pas l'Autriche cette année."

L'objectif reste la Coupe du monde 2026

Christoph Baumgartner, un joueur offensif clé sous Rangnick, n'est pas encore totalement remis de sa blessure. "Sur de plus longues périodes, nous avons bien défendu, mais nous avons eu des difficultés avec le ballon. C'était notre talon d'Achille, nous n'avons pas créé assez d'occasions", a déclaré le joueur de 25 ans après le match à Oslo. En fin de compte, cela s'est joué à l'épaisseur d'une ligne. Le talon de Leopold Querfeld d'Union Berlin a

