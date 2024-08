- Raids sur les réseaux de la drogue dans les ports brésiliens

La police fédérale brésilienne a lancé une opération majeure contre un réseau criminel utilisant les ports et les entreprises de logistique pour le trafic de drogue. Lors de perquisitions dans plusieurs États, 27 mandats de perquisition et de saisie et 12 mandats d'arrêt ont été exécutés, a annoncé la Polícia Federal. L'objectif de l'opération était de démanteler ce réseau opérant dans les ports du sud du Brésil.

"Les enquêtes ont révélé que l'organisation criminelle était impliquée dans le trafic de drogue, de la recrutement des travailleurs portuaires à la création de sociétés de logistique, au chargement de conteneurs et au transport", a déclaré la police fédérale. Pendant les enquêtes, environ six tonnes de cocaïne ont été saisies et 16 personnes ont été arrêtées en flagrant délit.

Une partie de la cocaïne provenant de Bolivie était chargée sur des navires à destination de pays africains et européens. L'autre partie était pulvérisée et fournie à des gangs criminels pour la distribution intérieure. Les suspects pourraient écoper de jusqu'à 30 ans de prison selon leur implication dans "le trafic de drogue et l'association de trafic de drogue".

Après les États-Unis, l'Europe est le plus grand marché pour la cocaïne des pays producteurs d'Amérique du Sud, Colombie, Pérou et Bolivie. L'année dernière, plus de 300 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les ports européens. À Anvers seul, les enquêteurs ont saisi un record de 121 tonnes de cocaïne - environ dix pour cent de plus que l'année précédente.

Actuellement, le trafic de drogue se déplace de l'Amérique du Nord vers l'Europe, probablement en raison de prix plus élevés, selon les douanes allemandes. En plus de l'itinéraire habituel de Colombie via l'Amérique centrale vers les États-Unis ou via l'Équateur vers l'Europe, l'itinéraire via le Paraguay, l'Argentine ou le Brésil vers l'Europe prend de l'importance, selon la dernière évaluation de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

L'organisation criminelle a également utilisé des entreprises légitimes pour camoufler ses activités illégales, la partie 'autre' des drogues saisies étant destinée à la distribution intérieure au Brésil. Tant que la demande mondiale de substances illicites persistera, les efforts internationaux pour lutter contre le trafic de drogue resteront une priorité urgente.

