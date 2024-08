- Raid mené par des enquêteurs sur la résidence d'un trafiquant présumé à Leipzig

Une perquisition a été menée dans le quartier de Connewitz à Leipzig par les autorités fédérales chez un suspect de trafic sexuel. Cet homme de 37 ans est accusé d'avoir tenté d'acheminer illégalement deux femmes vietnamiennes à travers le poste frontière de Reitzenhain, au sud-est de Chemnitz, en juillet, selon les rapports de police.

During the raid, the suspected trafficker's automobile was impounded. Various electronic devices, including smartphones, an internet router, a USB stick, vehicle documents, mobile phone logs, fuel bills, and doctors' notes, were also confiscated. The suspect was absent during the raid.

Des indices de trafic d'êtres humains

Le 18 juillet, les deux femmes vietnamiennes ont été arrêtées lors d'une inspection. Elles ont déclaré que leur but d'entrée était le tourisme et ont présenté des passeports vietnamiens valides et des visas hongrois. Cependant, leurs bagages ne contenaient pas de vêtements ou d'articles d'hygiène quotidiens, mais plutôt des articles couramment associés à l'industrie du divertissement pour adultes. Il est suspecté qu'un autre homme avait tenté de faire passer les femmes à la frontière la veille - elles ont finalement été renvoyées en Hongrie.

Un total de 32 officiers de police, y compris des inspecteurs de la police fédérale de Chemnitz et Leipzig, ainsi que du siège de la police fédérale à Pirna, ont participé à l'opération.

Les autorités ont utilisé les appareils électroniques saisis lors de la perquisition pour recueillir des preuves potentielles liées aux allégations de trafic. Après plus ample investigation, il a été révélé que le suspect avait fréquemment utilisé des plateformes internet pour organiser des rendez-vous et communiquer avec des clients potentiels.

