Faits marquants de l'histoire

Rafael Nadal "vit avec la douleur et les analgésiques depuis 2005".

Toni Nadal dit que son neveu espère revenir de sa blessure à la hanche en Coupe Davis

L'Espagne affronte l'Allemagne à Valence du 6 au 8 avril

Toni Nadal affirme que le joueur souffre constamment depuis 2005.

Mais le niveau d'intensité que Nadal apporte à son jeu a un coût.

À tel point que le joueur aux 16 titres du Grand Chelem échangerait quelques-uns de ses titres contre un peu moins de souffrance, selon son oncle Toni - l'homme qui a le plus contribué à façonner la carrière du joueur, à part Nadal lui-même, bien sûr.

Nadal "vit avec la douleur et les analgésiques depuis 2005", a déclaré Toni jeudi lors de la conférence Congreso Murcia Sport & Business à Murcie, en Espagne.

"C'est pour cette raison qu'il considère son bien-être avant ses victoires et il m'a souvent dit qu'il aurait aimé gagner moins en échange de moins de douleur.

"Qu'est-ce que j'ai envie de faire, au fond ? C'est assez simple.

Des problèmes de blessures importants

Les blessures ont en effet été omniprésentes pour Nadal, même s'il occupe actuellement la deuxième place derrière Roger Federer au classement des tournois du Grand Chelem. De plus, il a remporté 10 fois le tournoi de Roland-Garros, un exploit qui restera peut-être inégalé.

Les genoux de Nadal sont le plus souvent en cause, mais ses pieds, son dos, son poignet et ses ischio-jambiers lui ont également causé d'importants problèmes de blessure.

Il a également été opéré de l'appendice en 2014 et une blessure à la hanche contractée en quart de finale de l'Open d'Australie contre Marin Cilic il y a deux mois lui a coûté une place en finale à Melbourne.

READ : Nadal continue de souffrir à Melbourne

Nadal s'est ensuite retiré tardivement d'un tournoi à Acapulco le mois dernier, puis s'est retiré d'Indian Wells et de Miami, les deux plus grands événements combinés en dehors des tournois du Grand Chelem.

"Au fil du temps, parce que vous avez plus de succès sur le dur, le gazon, en salle, vous commencez aussi à faire votre programme un peu plus en fonction de cela".

La Coupe Davis en ligne de mire

Nadal a révélé dans son autobiographie qu'un problème congénital au pied en 2005 avait failli mettre fin à sa carrière - à l'âge de 19 ans - et Toni a déclaré que cela avait entraîné un certain nombre de complications.

"Le spécialiste que nous avons consulté nous a dit que la carrière de Rafael était pratiquement terminée", a déclaré Toni. "En 2005, Rafael a dû vivre constamment dans la douleur. À partir de ce moment-là, il est arrivé très souvent que nous ne puissions pas terminer les séances d'entraînement.

"Souvent - presque toujours - il devait prendre un analgésique parce que la douleur devenait de plus en plus forte au fur et à mesure que les matchs avançaient.

"À cause des semelles qu'il a commencé à utiliser et qui ont résolu son problème de pied, il a commencé à avoir des problèmes au genou, au dos et dans d'autres parties de son corps.

Mais Nadal a toujours trouvé le moyen de se remettre de ses maux et espère cette fois être prêt pour le quart de finale de Coupe Davis qui opposera l'Espagne à l'Allemagne à Valence du 6 au 8 avril. Mercredi, Nadal a fait de la natation pour tenter de se rétablir.

Le match se joue sur terre battue, la surface la plus douce pour Nadal et celle sur laquelle il a tout gagné, décrochant un 10e titre sans précédent à Roland-Garros en 2017 après avoir battu Stan Wawrinka.

Si Nadal - 22-1 en simple en Coupe Davis, n'ayant perdu que contre l'ancien numéro 5 mondial Jiri Novak - joue, il s'agira de sa première apparition à domicile dans la compétition bientôt remaniée depuis 2013.

"J'ai parlé avec lui et son objectif est de la jouer", a déclaré Toni. "Évidemment, nous, ou plutôt lui, verrons comment il va. S'il est rétabli, il jouera certainement.

Toni a cessé de voyager avec son neveu l'année dernière et passe désormais la majeure partie de son temps à travailler à l'académie de Nadal dans la ville natale de la famille, Manacor, à Majorque.

"Je ne lui parle pas directement de tennis", a déclaré Toni, également directeur du tournoi de l'Open féminin de Majorque en juin. "Je lui demande comment il va, comme le fait un oncle, car je veux que tout se passe bien pour lui.

Il suit toujours le jeu et est convaincu que son neveu est l'homme à battre sur terre battue cette saison, malgré sa blessure à la hanche.

"Je ne lui ai pas vraiment demandé, mais je pense qu'il a des attentes maximales. L'année dernière, tout s'est très bien passé pour lui. L'année précédente ... jusqu'à ce qu'il se blesse, tout s'est très bien passé pour lui sur terre battue", a déclaré Toni, faisant référence à la blessure au poignet qui a contraint un Nadal en larmes à quitter Roland-Garros 2016 dès la première semaine.

"Je ne pense pas qu'il y ait de raison de penser que les choses ne se passeront pas aussi bien cette année. Chaque année est plus difficile, c'est la réalité. Mais je pense que cette année, à mon avis, le numéro 1 pour faire une bonne saison sur terre battue, c'est Rafael."

READ : Venus met un terme au retour de Serena

Visitez notre page tennis pour plus d'articles sur le tennis

"Ma vie est belle", a-t-il ajouté. "Évidemment, je fais quelque chose de différent, mais c'est bien. J'ai eu la chance de m'amuser quand j'étais à Rome, en Australie, à Londres ou à New York, mais j'ai aussi eu la chance de m'amuser dans la vie quand je suis à Majorque ou, comme aujourd'hui, à Murcie".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com