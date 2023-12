Rafael Nadal se retire de l'US Open à cause d'une blessure au pied et manquera le reste de l'année 2021

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux, le numéro 4 mondial a déclaré qu'il avait souffert "beaucoup plus que je ne le devrais" d'une blessure au pied, ajoutant que la décision de mettre fin à sa saison 2021 était "la voie à suivre pour se rétablir et bien se rétablir".

L'Espagnol, qui compte 20 titres du Grand Chelem à son palmarès, a annoncé en juin qu'il ne participerait pas à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo, expliquant qu'il voulait "prolonger ma carrière et continuer à faire ce qui me rend heureux".

La dernière sortie de Nadal sur un court de tennis remonte au Citi Open de Washington DC, au début du mois d'août, où il s'est incliné en huitième de finale face au Sud-Africain Lloyd Harris.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Roger Federer a déclaré qu'il manquerait également l'US Open pour subir une nouvelle opération du genou qui le mettra sur la touche pendant "de nombreux mois".

Le tenant du titre Dominic Thiem s'est également retiré de Flushing Meadows et manquera le reste de la saison en raison d'une blessure au poignet.

La star de 27 ans a déclaré mercredi qu'il ne s'était pas remis de la blessure qu'il avait contractée à l'Open de Majorque en juin, le dernier tournoi qu'il avait disputé avant de se retirer de Wimbledon et des Jeux olympiques de Tokyo au début de l'été.

En l'absence de Nadal, Federer et Thiem, la route semble plus facile pour Djokovic, qui vise à réaliser un mémorable chelem du calendrier, en remportant les quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même année.

Le Serbe, qui est également à la recherche d'un 21e titre du Grand Chelem en simple, a échoué dans sa quête d'un chelem d'or historique en tennis masculin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 - remporter les quatre grands chelems et une médaille d'or olympique au cours des 12 mêmes mois - en s'inclinant en demi-finale.

En cas de victoire à New York, il deviendrait le premier joueur de tennis masculin à réaliser un grand chelem depuis que Rod Laver l'a fait une deuxième fois en 1969.

Cette année, l'US Open débutera le 30 août et se poursuivra jusqu'au 12 septembre à New York.

