Rafael Nadal se réjouit d'avoir remporté un titre "spécial" à l'occasion de son retour de blessure

Le joueur de 35 ans a remporté le 89e titre de sa carrière en battant l'Américain Maxime Cressy 7-6 (6) 6-3 en finale de l'ATP 250 avant l'Open d'Australie, qui débutera le 17 janvier.

Nadal a sauvé une balle de set dans le tie-break de la première manche et s'est battu pour remonter un break de retard dans la deuxième, avant de conclure le match en une heure et 44 minutes.

"Je suis très heureux de commencer la saison avec un titre... et d'où nous venons, c'est très spécial", a déclaré Nadal. "Ce soir, je pense que j'ai joué mon meilleur match depuis mon arrivée ici, sans aucun doute, contre un joueur très difficile.

Nadal a participé à un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi le mois dernier mais a été contrôlé positif au Covid-19 à son retour, ce qui a affecté sa préparation pour l'Open d'Australie où il vise son deuxième titre - et le premier depuis 2009.

"Si nous mettons tout ensemble et analysons toutes les choses que j'ai vécues au cours des cinq derniers mois, y compris le Covid après Abu Dhabi, je suis bien sûr heureux", a-t-il ajouté.

"Bien sûr, il y a eu des doutes, mais encore plus de doutes pendant de nombreux mois, sur ma capacité à revenir.

Mais Nadal a insisté sur le fait qu'il y avait encore beaucoup à faire pour retrouver sa forme du moment et ajouter à son palmarès de 20 tournois majeurs, un record qu'il partage actuellement avec Roger Federer et Novak Djokovic.

"J'aimerais être à 100 % de ma santé, jouer jusqu'à la fin de la saison et ne pas revenir après cinq ou six mois sans compétition... J'ai beaucoup de choses à garder en tête. J'ai beaucoup de choses à améliorer... et je vais faire des efforts".

Source: edition.cnn.com