Rafael Nadal se qualifie pour les demi-finales de Wimbledon, en quête d'un 23e titre du Grand Chelem

Le match a bien commencé pour l'Espagnol qui a brisé le service de son adversaire américain dès le début du premier set. Mais Fritz a réagi en enchaînant cinq jeux consécutifs pour remporter la première manche 6-3.

Alors que Fritz menait 4-3 dans la deuxième manche, un entraîneur a été appelé sur le court pour évaluer le double champion de Wimbledon. Il a finalement eu recours à un temps mort médical et a quitté le court pour se faire soigner. Malgré ces difficultés, Nadal est revenu à la charge pour remporter le deuxième set en faisant le break dans le dernier jeu pour gagner 7-5 et égaliser à une manche chacun.

Après avoir confortablement remporté le troisième set 6-3, Fritz était sur le point de remporter la victoire en prenant une avance de 5-4 dans le quatrième set, Nadal servant pour prolonger le match.

C'est ce que Nadal a fait, en remportant les trois jeux suivants pour forcer la tenue d'un cinquième set décisif.

Dans le cinquième set, les deux joueurs se sont retrouvés à égalité 4-4 avant que Fritz, âgé de 24 ans, ne prenne à nouveau l'avantage 5-4 et que Nadal ne serve pour prolonger le match. Comme il l'a fait à maintes reprises, l'Espagnol a gagné un autre jeu pour égaliser à 5-5 et finalement forcer un jeu décisif pour le match.

A partir de là, Nadal s'est imposé face à Fritz, prenant une avance de 5-0 avant de remporter le jeu décisif 10-4.

"Le corps en général va bien, bien sûr dans l'abdomen quelque chose ne va pas bien .... J'ai dû trouver un moyen de servir un peu différemment. J'ai dû trouver un moyen de servir un peu différemment. Pendant de nombreux moments, j'ai pensé que je ne pourrais peut-être pas terminer le match, mais sur le court, l'énergie est autre chose, alors oui", a déclaré Nadal lors de l'interview sur le court.

Avec cette victoire, Nadal améliore sa fiche de 8-0 en quarts de finale à Wimbledon et devient le troisième homme de l'ère Open à atteindre les demi-finales de Wimbledon à l'âge de 36 ans ou plus.

Nadal a été contraint de se retirer de Wimbledon 2021 en raison de la fatigue, et il est en lice pour un 23e titre du Grand Chelem en simple chez les hommes, un record, et le troisième au All England Lawn Tennis Club.

Dans l'autre quart de finale masculin, l'Australien Nick Kyrgios a battu le Chilien Cristian Garin en deux sets 6-4 6-3 7-6 (7-5) pour atteindre la demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Le joueur de 27 ans devient également le premier joueur australien à atteindre la demi-finale de Wimbledon depuis 17 ans.

"Je pensais que je ne participerais jamais à une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Honnêtement, je pensais que mon bateau avait coulé. Évidemment, je n'ai pas fait les choses très bien au début de ma carrière et j'ai peut-être gaspillé cette petite fenêtre, mais vous savez, (je suis) vraiment fier de la façon dont je suis revenu ici et avec mon équipe pour être capable de faire une performance", a déclaré Kyrgios après le match.

Nadal jouera la demi-finale contre Kyrgios sur le Centre Court vendredi.

Source: edition.cnn.com