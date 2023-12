Rafael Nadal revient de blessure et n'exclut pas de continuer au-delà de 2024

Bien que les deux Espagnols se soient inclinés 6-4 6-4 face aux Australiens Max Purcell et Jordan Thompson, Nadal a sorti quelques puissants coups gagnants, se déplaçant plus librement sur le court après avoir subi une opération de la hanche pour soigner la blessure qui l'a contraint à manquer la majeure partie de la saison dernière.

Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem a lutté contre une série de blessures ces derniers temps et a déclaré en mai que 2024 serait probablement sa dernière année sur le circuit, mais dimanche, il n'a pas exclu de continuer au-delà de cette date.

"Le problème quand on dit que ce sera ma dernière saison, c'est qu'on ne peut pas prédire à 100 % ce qui va se passer dans le futur. C'est ça le problème", a déclaré Nadal avant son match de reprise, selon Reuters. C'est pourquoi je dis "probablement".

"Il est évident qu'il y a un pourcentage élevé de chances que ce soit la dernière fois que je joue en Australie. Mais si je suis ici l'année prochaine, ne me dites pas : 'Tu as dit que ce serait ta dernière saison', parce que je ne l'ai pas dit", a-t-il ajouté.

"On ne sait jamais ce qui se passe, vous savez ? Je ne peux pas prédire comment je serai dans les six prochains mois. Je ne peux pas prédire si mon corps me permettra de profiter du tennis autant que je l'ai fait au cours des 20 dernières années.

Certains concurrents de Nadal, dont Holger Rune et Andy Murray, ont noté "l'intensité" avec laquelle il joue, mais le joueur de 37 ans a minimisé leurs commentaires.

"Si vous demandez à mes collègues ce que je ressens, ils ne viendront pas ici pour dire que Rafa joue comme un désastre", a-t-il déclaré, selon le site Internet du Brisbane International.

"Je pense que ce qu'ils ont dit n'a pas beaucoup de valeur parce que, bien sûr, si vous me demandez comment ils jouent, je dirai qu'ils jouent très bien aussi. On ne peut pas dire des choses négatives sur ses collègues".

Nadal fera son retour en simple mardi, en affrontant l'ancien numéro 3 mondial Dominic Thiem au premier tour du Brisbane International, un tournoi souvent utilisé par les joueurs qui se préparent pour l'Open d'Australie.

L'Espagnol fera ensuite son retour en Grand Chelem à l'Open d'Australie, tournoi qu'il a remporté deux fois et qui débutera le 14 janvier.

