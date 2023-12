Rafael Nadal remporte le 14e titre de Roland-Garros, un record, en s'imposant en deux sets face à Casper Ruud.

Rafael Nadal a remporté un 14e titre à Roland-Garros en battant le Norvégien Casper Ruud 6-3 6-3 6-0.

L'Espagnol a dominé la finale de dimanche et a remporté 11 jeux consécutifs au cours des deuxième et troisième sets pour remporter un 22e titre du Grand Chelem, deux de plus que Roger Federer et Novak Djokovic en tête de la liste de tous les temps chez les hommes.

Avec cette victoire, Nadal, 36 ans, qui avait remporté son premier titre à Roland-Garros il y a 17 ans, devient le plus vieux champion en simple à Roland-Garros.

"Pour moi, il est très difficile de décrire les sentiments que j'éprouve", a déclaré Nadal lors de l'interview qu'il a donnée sur le court après le match. "C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru être ici à 36 ans, être à nouveau compétitif, jouer sur le court le plus important de ma carrière une finale de plus - cela signifie beaucoup pour moi".

Ruud, qui s'entraîne à l'Académie Rafael Nadal de Majorque depuis 2018 et a admiré Nadal lorsqu'il a gravi les échelons du tennis, a participé à sa première finale de grand chelem.

Mais le jeune homme de 23 ans a été surclassé par Nadal dans ce qui était la première fois que les deux s'affrontaient.

Après avoir mené 3-1 au début du deuxième set, Ruud a vu le match lui échapper et n'a pas réussi à inscrire un seul jeu dans la dernière manche.

Il a ensuite rendu hommage à Nadal en déclarant lors de son interview sur le court : "Nous savons tous que tu es un champion : "Nous savons tous que tu es un champion et aujourd'hui, j'ai pu ressentir ce que c'est que de jouer contre toi en finale. Ce n'est pas facile et je ne suis pas la première victime - je sais qu'il y en a eu beaucoup avant".

Nadal a été battu par Djokovic en demi-finale de Roland-Garros l'année dernière - mettant fin à une série de quatre titres consécutifs - mais a battu son rival en quarts de finale cette année avant de se faire éliminer par Alexander Zverev en demi-finale.

La victoire contre Ruud confirme le titre de l'Open d'Australie qu'il a remporté en janvier. C'est la première fois de sa carrière que Nadal remporte les deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année civile.

Il a pris un départ rapide dans la finale de dimanche et a pris une avance considérable de 4-1 dans le premier set après avoir brisé deux fois le service de Ruud.

La tactique de Nadal consistant à cibler le revers de Ruud s'est avérée efficace, mais il a vacillé au début du deuxième set, d'abord en gâchant des balles de break dans le premier jeu, puis en se faisant briser à l'amour dans le quatrième jeu.

Cependant, l'élan que Ruud a pu prendre a été de courte durée, car son après-midi s'est terminé en queue de poisson.

Nadal, qui a été gêné par une blessure au pied pendant la préparation du tournoi, a semblé bien se déplacer sur le court tout au long du match et a commencé à exercer sa domination pour remporter les cinq jeux suivants dans la deuxième manche.

Dans le troisième set, qui n'a duré que 30 minutes, Ruud n'a pratiquement pas eu l'occasion de s'exprimer.

Un revers de la ligne de fond de Nadal a complété la victoire - et un 14e titre historique à Roland Garros.

Mais s'agira-t-il de son dernier ?

"Je ne sais pas ce qui peut arriver à l'avenir, mais je vais continuer à me battre pour essayer de continuer", a déclaré Nadal au public du court Philippe-Chatrier sous des applaudissements nourris.

