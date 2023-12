Faits marquants de l'histoire

Rafael Nadal : qui peut arrêter le "roi de la terre battue" à Roland-Garros ?

Nadal en quête d'un 11e titre à Roland-Garros

Il possède une fiche de 79 victoires et 2 défaites à Roland-Garros

Novak Djokovic et Dominic Thiem sont des menaces potentielles pour Nadal.

Roland-Garros débute dimanche

L'Espagnol, surnommé le "roi de la terre battue", est le grand favori pour remporter un 11e titre à Roland-Garros.

Et comme il a récemment établi le record masculin du plus grand nombre de sets consécutifs remportés, toujours sur sa terre battue bien-aimée, il serait exagéré de chercher un vainqueur ailleurs.

En effet, Nadal possède une fiche de 79 victoires et 2 défaites à Roland-Garros, où la formule du meilleur des cinq manches rend le joueur de 31 ans encore plus difficile à vaincre. Il n'a perdu que contre le Suédois Robin Soderling au quatrième tour en 2009 et contre Novak Djokovic en quart de finale en 2015.

De plus, Nadal a été occupé à ajouter à son palmarès sur terre battue lors des préparatifs, en triomphant à Monte-Carlo, Barcelone et à l'Open d'Italie à Rome dimanche.

"Rafa est pour moi le grand favori pour remporter le 11e titre", a déclaré à CNN Sport Boris Becker, sextuple vainqueur du Grand Chelem, qui entraînait Djokovic lorsque le Serbe a battu Nadal à Paris il y a trois ans.

"Il est de loin le favori. Il y a deux ou trois autres candidats, mais je ne les nommerais même pas parce qu'à mes yeux, si Rafa reste en bonne santé, sans blessure, je ne vois personne d'autre que lui remporter le titre".

Mais s'il doit y avoir un bouleversement monumental à Roland-Garros, qui pourrait se trouver de l'autre côté du filet ? Commencez par ce quintet, qui ne comprend pas Roger Federer, absent.

Roland-Garros : L'évolution de Rafael Nadal à Roland Garros

Novak Djokovic

Djokovic n'est plus le joueur qu'il était en 2016, lorsqu'il a remporté Roland-Garros pour devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter quatre tournois majeurs consécutifs. Une perte de concentration et d'intensité, ainsi qu'une blessure au coude qui a nécessité une intervention chirurgicale cette année, ont contribué à une baisse de régime inquiétante pour lui.

Cependant, Djokovic a été l'adversaire le plus coriace de Nadal tout au long de sa carrière - il détient toujours un record de victoires face à face et l'a battu sept fois sur terre battue. Personne d'autre n'arrive à la cheville de Nadal.

Et il a été encouragé par sa sortie contre Nadal en demi-finale de Rome samedi. Djokovic a mis Nadal à l'épreuve avant de s'incliner 7-6 (7-4) 6-3. Pour illustrer le malaise que ressent Nadal face à Djokovic, il s'est souvent montré passif et a d'abord laissé filer une avance de 5-2 dans le premier set.

S'ils s'affrontent à nouveau à Roland-Garros, Djokovic, 12 fois vainqueur du Grand Chelem, aura certainement profité du fait d'avoir joué contre Nadal dans la Ville éternelle, malgré le résultat final. Il s'agissait de leur premier affrontement depuis Madrid l'année dernière, et l'écart était beaucoup moins important qu'il ne l'a parfois été.

Le passage de Djokovic à Rome a également marqué sa première demi-finale depuis l'échauffement de Wimbledon à Eastbourne en juin dernier. Il a retrouvé l'entraîneur le plus influent de sa carrière, Marian Vajda, après s'être séparé de la légende du tennis Andre Agassi et de l'ancien joueur du top 10 Radek Stepanek.

Mais à ce stade de son retour, Djokovic a-t-il les moyens de battre Nadal au meilleur des cinq manches ?

Dominic Thiem

Nadal n'a perdu que 36 fois sur terre battue en 13 ans de carrière au plus haut niveau.

Mais l'Autrichien Thiem est l'un des trois joueurs à avoir battu le Majorquin au moins trois fois sur terre battue, après Gaston Gaudio, vainqueur de Roland-Garros en 2004, et Djokovic. C'est Thiem qui a mis fin à la série de sets de Nadal à Madrid ce mois-ci.

Thiem, âgé de 24 ans, est un frappeur électrisant et la terre battue lui donne plus de temps pour prendre les plus grands coups qu'il utilise. Il a la puissance nécessaire pour transpercer Nadal et se déplace brillamment, en particulier sur la terre battue.

Cependant, le numéro 8 mondial doit progresser en douceur au cours de la première semaine pour avoir une chance d'éliminer Nadal.

A noter qu'environ trois semaines après la victoire de Thiem sur Nadal l'an dernier à Rome, Nadal a écrasé son jeune rival en demi-finale de Roland-Garros.

Fabio Fognini

L'Italien est indéniablement l'un des enfants terribles du tennis.

Parmi ses indiscrétions, Fognini a été expulsé de l'épreuve de double à l'US Open l'année dernière après avoir insulté une femme arbitre de chaise lors de sa défaite en simple. Si ce comportement se répète, les autorités du tennis pourraient lui interdire de participer à deux tournois majeurs.

Mais lorsqu'il reste concentré, Fognini est l'un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue et possède un vaste répertoire. Son seul quart de finale en Grand Chelem a eu lieu à Paris en 2011, mais il a été battu par Djokovic.

Le numéro 19 mondial n'a pas battu Nadal trois fois sur terre battue, mais il l'a fait deux fois à Rio et à Barcelone en 2015.

La victoire de Fognini à Rio est d'autant plus impressionnante qu'il a perdu le premier set. Depuis 2014, seuls trois joueurs ont battu Nadal sur terre battue après avoir concédé le premier set. La couverture exceptionnelle du court de Fognini a été mise en évidence par son incroyable reprise sur la balle de match à Rio.

Le joueur de 30 ans sait également ce que cela fait de battre Nadal dans un tournoi du Grand Chelem. En 2015, à l'US Open, il est devenu le premier homme à renverser un déficit de deux sets contre l'Espagnol.

Pour renforcer sa confiance, il a également remporté le premier set contre Nadal à Rome la semaine dernière sous les yeux de son épouse Flavia Pennetta, championne de l'US Open en 2015. Un problème de genou a pu le gêner par la suite.

Kei Nishikori

Contrairement à Thiem, Djokovic et Fognini, le Japonais Nishikori n'a jamais battu Nadal sur terre battue. Il n'y a pas de quoi avoir honte.

Pourtant, il était en passe de le faire lors de la finale de l'Open de Madrid 2014, et de manière convaincante.

Bien que les conditions plus rapides de la capitale espagnole n'aient jamais été au goût de Nadal, il s'agit toujours de terre battue et Nishikori menait 6-2 4-2 devant une foule partisane stupéfaite.

Malheureusement pour le finaliste de l'US Open 2014, il a commencé à souffrir des effets d'une blessure au dos, a perdu le deuxième set et s'est retiré à 0-3 dans le troisième.

L'entraîneur de Nadal, son oncle Toni, a admis après coup : "Nous ne méritons pas la victoire, c'est lui qui la mérite. Il a joué mieux que nous tout au long du match. Nous ne sommes pas vraiment revenus. Il était blessé".

Nishikori, 28 ans, a également frôlé Nadal à Barcelone en 2016 et l'a battu pour la médaille de bronze sur un court en dur aux Jeux olympiques de Rio en 2016, mais la fatigue a probablement joué un rôle pour le vainqueur de 16 tournois du Grand Chelem. Nishikori est également très performant dans les troisièmes ou cinquièmes sets décisifs, avec un bilan de 119-38 victoires et défaites.

Il revient toujours d'une opération du poignet - les blessures ont été omniprésentes pour le Japonais - mais il a atteint la finale à Monte-Carlo en avril, bien qu'il ait perdu contre Nadal sur le score de 6-3 6-2.

Alexander Zverev

Désireux de trouver le prochain grand joueur dans un monde post Big Four, l'ATP met une grande partie de ses œufs dans le panier de Zverev. C'est compréhensible.

Il n'a que 21 ans, mais Zverev - encadré par son compatriote Becker - a déjà remporté trois Masters, dont celui de Madrid où il a renversé son ami Thiem en finale. Après Federer et Nadal, c'est Zverev qui arrive en tête du classement du Masters Series.

Zverev ne manque pas de punch, comme on peut s'y attendre de la part d'un joueur de 6 pieds et 6 pouces. Mais il se déplace exceptionnellement bien pour sa taille.

Zverev a tenu une balle de match contre Nadal à Indian Wells en 2016, l'a poussé à cinq manches à l'Open d'Australie un an plus tard et a pris une manche au roi de la terre battue dimanche. S'il n'y avait pas eu de retard dû à la pluie dans le troisième set, alors qu'il menait par un break, il aurait pu l'emporter.

Mais il serait difficile pour Zverev de battre Nadal à Roland-Garros. Il partira en tant que deuxième tête de série et ne rencontrera donc Nadal qu'en finale.

Et Zverev, malgré toutes ses prouesses sur le circuit ATP, n'a jamais atteint un quart de finale de Grand Chelem ou battu un joueur du Top 50 dans un tournoi majeur.

