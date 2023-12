Rafael Nadal ne s'attend pas à être titré avant son retour à Brisbane

Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, qui se prépare pour l'Open d'Australie le mois prochain, a souffert de ce problème lors de sa défaite au deuxième tour à Melbourne Park en janvier et n'a pas repris la compétition la saison dernière après s'être fait opérer en juin.

Les rivaux de Nadal, dont le numéro un mondial Novak Djokovic, pensent qu'il sera au meilleur de sa forme à son retour, mais le joueur de 37 ans a minimisé les attentes en matière de titre pour ce qui sera probablement sa dernière saison sur le circuit.

"Il est impossible de penser à gagner des tournois aujourd'hui", a déclaré Nadal à l'agence australienne Associated Press vendredi. "Ce qui est vraiment possible, c'est de profiter du retour. Je ne m'attends pas à grand-chose... un an sans être sur le court".

Nadal a intensifié son entraînement ces derniers mois et s'est entraîné avec le numéro huit mondial Holger Rune au Queensland Tennis Centre après son arrivée en Australie jeudi.

L'Espagnol, qui a glissé au 672e rang mondial, a déclaré qu'il se sentait beaucoup mieux qu'il y a un an, mais il a ajouté qu'il ne pouvait pas encore avoir d'objectifs à long terme.

"Je ne sais pas comment les choses vont continuer", a déclaré Nadal. "Je ne suis pas un joueur qui essaie de prédire ce qui peut arriver à court terme et c'est plus difficile à moyen terme.

"Je dois accepter l'adversité et le fait que tout ne sera pas parfait, mais venir avec le bon esprit chaque jour.

Les Internationaux de Brisbane débutent dimanche et l'Open d'Australie se déroule du 14 au 28 janvier.

Source: edition.cnn.com