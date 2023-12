Rafael Nadal ne sait pas s'il sera apte à affronter Nick Kyrgios en demi-finale de Wimbledon

L'Espagnol s'est sorti d'une éprouvante épopée en cinq sets contre Taylor Fritz mercredi, gagnant 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 en quatre heures et 20 minutes, mais il a parfois semblé souffrir d'une blessure à l'abdomen.

A plusieurs reprises, Nadal est resté voûté après un coup et s'est tenu le ventre. Le double champion de Wimbledon a appelé l'entraîneur pour une évaluation dans le deuxième set, avant de finalement utiliser un temps mort médical et de quitter le court pour se faire soigner.

"Je ne sais pas", a déclaré Nadal, selon Reuters, lorsqu'on lui a demandé s'il allait affronter Kyrgios. "Honnêtement, je ne peux pas vous donner une réponse claire parce que si je vous donne une réponse claire et que demain il se passe quelque chose d'autre, je serai un menteur.

Après le match, Nadal a admis qu'il avait envisagé de se retirer du match de quart de finale.

"Je voulais juste me donner une chance", a-t-il ajouté. [Ce n'est pas facile de quitter le tournoi, ce n'est pas facile de quitter Wimbledon, même si la douleur était forte. Je ne sais pas. Je voulais finir. Je me suis battu. [Je suis fière de ma combativité et de la façon dont j'ai réussi à être compétitive dans ces conditions.

READ : Ons Jabeur entre dans l'histoire du grand chelem en atteignant les demi-finales de Wimbledon

"Je suis habituée à supporter la douleur et à jouer avec des problèmes. Je sais que lorsque je ressens quelque chose comme ce que j'ai ressenti, c'est parce que quelque chose ne va pas dans le bon sens dans [mon] abdomen.

"Mais voyons. J'ai eu ces sensations pendant deux jours. Sans aucun doute, aujourd'hui a été le pire jour, il y a eu une augmentation importante de la douleur et de la limitation.

Nadal a surmonté la douleur pour remporter son 14e titre à Roland-Garros au début de l'année, en recevant des injections dans le pied avant chaque match. Lors de la conférence de presse d'après-match à Roland Garros, Nadal a déclaré que ses 21 ans de carrière l'avaient amené à souffrir "tous les jours".

Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem était incertain au moment d'aborder Wimbledon après avoir été soigné pour la blessure au pied qui l'avait handicapé à Roland-Garros, mais il a maintenant atteint les demi-finales au All England Club pour la huitième fois de sa carrière.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com