Rafael Nadal fatigué du "cirque" autour de l'annulation du visa de Djokovic

Dans une interview accordée à CNN samedi, le joueur de 35 ans, qui se trouve à Melbourne en vue de l'Open d'Australie la semaine prochaine, a semblé exprimer sa frustration quant à la façon dont la saga du visa de Novak Djokovic a éclipsé le tournoi, le décrivant comme un "cirque".

Djokovic a été retenu par les autorités frontalières australiennes samedi matin, conformément à une décision de justice prise vendredi après que son visa a été révoqué pour la deuxième fois par le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke.

Le numéro un mondial passera la nuit de samedi à dimanche en détention pré-immigration avant d'être entendu par la Cour fédérale dimanche matin, heure australienne, dans une ultime tentative d'annulation de la décision.

Pour justifier sa décision d'annuler le visa du champion de tennis, le ministre de l'immigration Hawke a déclaré que la présence continue de Djokovic en Australie pourrait conduire à une "augmentation du sentiment anti-vaccination" ou même à des "troubles civils", comme le montrent les documents déposés au tribunal.

"Je ne suis qu'un joueur qui voit le cirque de l'extérieur. Mais, comme je l'ai dit, je suis un peu fatigué de cette affaire", a déclaré Nadal à CNN. "Je pense que c'est allé trop loin. Je souhaite à Novak tout ce qu'il y a de mieux. Et c'est tout, je veux jouer au tennis".

L'ancien numéro un mondial cherchera à ajouter à son palmarès de 20 tournois majeurs - un record qu'il partage avec Roger Federer et Djokovic - lorsque le tournoi commencera la semaine prochaine. Nadal a confirmé qu'il n'avait pas vu ou parlé à Djokovic ces derniers jours.

Interrogé sur l'impact du scepticisme de Djokovic sur les membres du public qui considèrent le numéro un mondial comme un modèle, Nadal a déclaré que même s'il respectait son concurrent, "les gens qui sont dans une position qui peut créer ou avoir un impact sur d'autres personnes doivent être responsables".

"Je le respecte en tant que personne. Bien sûr, beaucoup en tant qu'athlète. Même si je ne suis pas d'accord avec sa façon de penser sur la façon de procéder face à cette pandémie", a déclaré Nadal. "Je crois vraiment à la vaccination... et quand vous prenez vos décisions, il y a des conséquences... Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je pense que c'est positif pour notre sport et je lui souhaite bonne chance", a déclaré Nadal.

"Ce à quoi nous sommes confrontés dans le monde est bien plus important que le tennis et les joueurs de tennis... des millions de personnes sont déjà décédées et de nombreuses familles souffrent des conséquences de cette terrible (pandémie) qui dure depuis presque deux ans", a-t-il ajouté.

Nadal, qui revient d'une blessure au pied, a déclaré que l'Open d'Australie serait "formidable avec ou sans Novak Djokivic", ajoutant qu'il n'y a rien dans l'histoire du sport qui soit plus important que le sport lui-même.

Source: edition.cnn.com