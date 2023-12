Rafael Nadal dit que ses blessures le font souffrir "tous les jours".

Après sa victoire en huitième de finale contre David Goffin - qui s'est décidée au terme d'un énorme jeu décisif dans le troisième set - Nadal a boité lors de la conférence de presse d'après-match, ce qui a incité un journaliste à lui poser des questions sur son apparente gêne.

"Non, ne vous inquiétez pas", a répondu le vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem. "Quand je joue, il m'arrive d'avoir mal au pied. Si vous me voyiez tous les jours, vous ne seriez pas inquiet. J'ai toujours mal au pied, surtout après un match de trois heures ou un long entraînement. Je finis par marcher un peu mal.

"Mais j'ai une blessure chronique qui n'a pas de traitement. Cela fait partie de ma vie, et c'est l'inconvénient de ne pas pouvoir terminer le match plus tôt. À court terme, je pense que je vais bien, physiquement parlant, mais aussi, en ce qui concerne mes pieds, ils doivent s'adapter à la compétition. Il doit s'adapter au stress que des matches comme celui d'aujourd'hui ont sur moi.

"A court terme, comme je l'ai dit, tout va bien, mais je suis aussi conscient de ce qui se passera demain. C'est un peu plus compliqué parce que demain je peux me réveiller avec plus de problèmes et nous devons l'accepter et y faire face.

Nadal a souffert de blessures tout au long de sa carrière et revient à peine d'une blessure aux côtes subie à Indian Wells en mars, qui a semblé à un moment donné menacer sa participation aux prochains Internationaux de France.

L'année dernière, Nadal a souffert d'une blessure au dos au début de la saison, puis a été contraint de manquer la seconde moitié de 2021 en raison d'une blessure au pied. Cette absence l'a empêché de participer à Wimbledon et aux Jeux olympiques.

Tous ces problèmes n'ont fait qu'accentuer l'impression qu'il a pu remporter son 21e grand chelem à l'Open d'Australie au début de l'année 2022, réalisant ainsi son meilleur début de saison avec un score de 20-0.

