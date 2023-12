Faits marquants

Rafael Nadal bat le record de John McEnroe, vieux de 34 ans

Rafael Nadal remporte son 50e set consécutif

Le numéro un mondial bat le record de John McEnroe.

L'Espagnol est qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Madrid

L'Espagnol a porté sa série de victoires à 50 sets d'affilée en battant Diego Schwartzman, 16e mondial, 6-3 6-4 à l'Open de Madrid.

Nadal, 31 ans, a brisé la série de 49 sets gagnants de McEnroe, réalisée sur tapis en 1984.

"Quand ma carrière sera terminée, ce sont des choses qui resteront à jamais dans les mémoires", a-t-il déclaré après coup.

"Ce sont de grands records. C'est difficile de gagner 50 sets d'affilée. Mais je l'ai fait. Eh bien, c'est fait. C'est terminé. Ne parlons plus de ça et continuons sur ce qui nous attend, et c'est ce qui me préoccupe".

Nadal, quintuple champion et vainqueur à Barcelone et Monte-Carlo cette année, affrontera Dominic Thiem pour une place en demi-finale.

Thiem, cinquième tête de série, qui a remonté un set et un break de retard pour battre le Croate Borna Coric 2-6 7-6 (7-5) 6-4, est l'homme que Nadal a battu en finale de l'Open de Madrid l'année dernière.

