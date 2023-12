Rafael Nadal affirme que lui et sa famille vont "très bien" après la naissance de leur premier enfant

La semaine dernière, Nadal et sa femme, Maria Francisca Perello, ont accueilli le premier enfant du couple, Rafael Nadal Perelló, et la star du tennis de 36 ans a pris Twitter jeudi pour donner des nouvelles de la famille.

"Bonjour à tous. Après quelques jours et de nombreux messages d'affection, je voulais juste vous remercier tous" , a écrit le vainqueur de 22 tournois du grand chelem. "Nous sommes très heureux et tout va très bien ! Un gros câlin".

Nadal n'a pas joué depuis qu'il a fait équipe avec son rival de longue date Roger Federer à la Laver Cup, dans ce qui a été le dernier match de tennis de la star suisse après une carrière riche en rebondissements.

Le clou de la soirée a été l'image, capturée par la photographe Ella Ling, de Nadal et Federer assis main dans la main et sanglotant de manière incontrôlable pendant qu'Ellie Goulding interprète "Still Falling For You".

L'Espagnol n'a pas encore confirmé s'il participera à d'autres compétitions en 2022.

Le Masters de Paris est le prochain tournoi majeur du calendrier de l'ATP, qui commence le 21 octobre, tandis que l'ATP Finals se déroule du 13 au 20 novembre à Turin, en Italie, et Nadal s'est qualifié pour ce prestigieux tournoi.

Entre-temps, Nadal a confirmé qu' il affronterait Casper Ruud, qu'il a battu en finale de Roland-Garros cette année, lors d'une série de matchs d'exhibition en Amérique du Sud, à commencer par Buenos Aires, en Argentine, en novembre.

Source: edition.cnn.com