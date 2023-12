Raducanu veut relancer sa carrière après sa blessure

La joueuse de 21 ans a manqué une grande partie de l'année 2023 après avoir été opérée des deux poignets et de la cheville, mais elle reviendra à Auckland avec un classement protégé, un an après avoir quitté le tournoi en larmes après s'être roulé la cheville lors d'un match du deuxième tour.

"Oui, je me sens renaître d'une certaine manière. Je me sens fraîche, je me sens prête, je me sens heureuse et je me sens excitée", a déclaré Raducanu aux journalistes samedi.

Raducanu est désormais classée 298e au niveau mondial, alors qu'elle avait atteint le 10e rang mondial en juillet 2022.

Elle n'a pas obtenu de wildcard pour l'Open d'Australie qui commence le 14 janvier et devra suivre un chemin similaire à celui de Flushing Meadows en 2021, lorsqu'elle est devenue la première joueuse de l'ère Open à remporter un tournoi majeur après s'être qualifiée.

Elle a déclaré qu'elle ne se sentait plus accablée par les attentes qui avaient suivi son triomphe à New York.

"Dans l'ensemble, je me sens positive et plus légère. Je pense que pendant les deux années qui ont suivi l'U.S. Open, j'avais peut-être un peu plus de poids sur les épaules, mais maintenant je me sens complètement fraîche", a déclaré Raducanu.

Raducanu n'a pas franchi le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis son triomphe à Flushing Meadows et a reçu sa part de critiques, mais elle a déclaré qu'elle était heureuse d'être en forme et prête à reprendre la compétition.

"C'est agréable de ne pas avoir trois plâtres sur soi", a-t-elle ajouté. "C'est agréable de ne pas avoir trois plâtres sur soi, de pouvoir se déplacer, de se doucher, de faire tout ce que l'on apprécie, de pouvoir se coiffer soi-même, ce genre de choses.

"Je suis heureuse d'être de retour sur le terrain".

La Classique d'Auckland débutera lundi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com