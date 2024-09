Rachel Zoe et Rodger Berman déclarent la fin de leur partenariat de 33 ans.

Rachel Zoe, célèbre styliste de mode, et son partenaire Rodger Berman ont annoncé leur décision de se séparer après avoir passé 33 ans ensemble, dont 26 ans de mariage.

Zoe a utilisé sa plateforme de médias sociaux vérifiée pour annoncer la nouvelle.

"Après 33 ans ensemble et 26 ans de mariage, Rodger et moi avons décidé qu'il était temps de mettre fin à notre relation", a déclaré l'annonce. "Nous sommes très fiers de la belle famille que nous avons construite et des nombreux bons moments que nous avons partagés."

Zoe, 53 ans, et Berman, 55 ans, sont les fiers parents de Skyler, 13 ans, et Kaius, 10 ans. Selon l'annonce, leurs fils seront leur priorité absolue à l'avenir.

"Nos enfants ont toujours été, et seront toujours, notre priorité absolue", a ajouté le communiqué. "Nous sommes déterminés à élever nos fils ensemble et à travailler harmonieusement dans les différentes entreprises que nous gérons ensemble."

Le couple a demandé de la confidentialité pour leur famille alors qu'ils entrent dans cette nouvelle étape de leur vie.

Ils ont été très présents dans la série de télé-réalité "The Rachel Zoe Project", diffusée sur Bravo de 2008 à 2013. Deux ans plus tard, ils ont été les invités de "Fashionably Late with Rachel Zoe" sur Lifetime.

"Rachel a annoncé leur séparation sur sa plateforme de médias sociaux très populaire, souvent utilisée pour partager des mises à jour sur la mode et le divertissement."

"Malgré leur décision de se séparer, ils continuent de prioriser leur amour commun pour le divertissement, en collaborant souvent sur des projets et des événements dans le cadre de leurs entreprises."

