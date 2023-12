Rachel McAdams révèle pourquoi elle n'a pas participé à la publicité pour la réunion des "Mean Girls".

Dans une interview accordée à Variety, l'actrice a expliqué pourquoi elle n'a pas fait d'apparition dans le spot publicitaire de Walmart pour le vendredi noir, qui réunissait plusieurs de ses collègues de "Mean Girls", dont Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Daniel Franzese et Rajiv Surendra.

"Je ne sais pas, je pense que je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de faire une publicité, pour être tout à fait honnête", a déclaré Mme McAdams. "Un film, c'est génial, mais je n'ai jamais fait de publicité, et je ne me sentais pas à ma place.

Non pas que Mme McAdams, qui a incarné Regina George dans le film de 2004, soit contre le fait de se retrouver avec les autres membres de l'équipe.

"Je ne savais pas que tout le monde le faisait", a-t-elle ajouté. Bien sûr, j'aurais toujours aimé faire partie d'une réunion des "Mean Girls" et passer du temps avec mes Plastics, mais je l'ai appris plus tard.

La publicité a recréé certaines des scènes les plus emblématiques du film écrit par Tina Fey en revisitant le concours d'hiver du lycée North Shore et d'autres moments du film.

Lohan a depuis longtemps exprimé son intérêt pour jouer dans une suite de "Mean Girls" et a partagé sa joie de retrouver les membres de son ancienne équipe.

"C'était tellement agréable de se retrouver après toutes ces années", a-t-elle déclaré à People le mois dernier. "C'était génial de retrouver tout le monde.

Le film musical "Mean Girls" présentera au monde un groupe de nouveaux acteurs interprétant les rôles. Le film sortira en salles en janvier.

Source: edition.cnn.com