Rachel Bilson répond aux critiques de Whoopi Goldberg sur son émission "The View".

La star de "O.C." a eu vent des commentaires de Goldberg lors de l'épisode de jeudi de "The View", au cours duquel les producteurs ont diffusé une partie du podcast "Broad Ideas" de Bilson, où elle commente qu'elle trouverait le manque d'expérience sexuelle d'un petit ami potentiel "un peu bizarre" s'il avait une quarantaine d'années.

"Je ne comprends pas. Pour moi, s'il est heureux avec vous et que vous passez un bon moment, pourquoi est-ce que vous vous plaignez ? Goldberg a demandé lors du talk-show : "Pourquoi est-ce que ça vous regarde ? Ce n'est pas ton affaire".

Bilson a répondu lors d'une conversation avec Entertainment Weekly: "Je tiens à dire que je suis une fan de Whoopi depuis très longtemps, alors quand j'ai vu le slogan selon lequel elle avait critiqué quelque chose que j'avais dit, je me suis bien sûr sentie concernée".

Elle poursuit : "Nous faisons en sorte que ce soit un endroit très sûr et ouvert pour discuter de tout, et nous ne faisions que parler. J'ai le pouvoir d'éditer notre podcast, et j'ai choisi de garder la conversation dans son ensemble, parce que souvent dans la vie, vous dites quelque chose, et peut-être que vous avez une minute et que vous y réfléchissez."

Mme Bilson a ensuite déclaré dans le même podcast qu'il n'était pas juste de juger la vie sexuelle d'une personne.

"Ce que je veux dire, c'est que cela n'a pas d'importance, et peut-être que dans le passé j'aurais porté un jugement, mais je ne le ferais plus", a-t-elle déclaré. "J'ai précisé que je ne voulais pas avoir l'air de juger, qu'il était important de faire passer ce message, et non ce que j'avais dit au départ.

Elle a conclu : "C'était un commentaire désinvolte dont je parlais avec des amis, et je me suis rétractée, parce que même en en parlant maintenant, je me dis que je n'y crois pas vraiment. C'est pourquoi je pense qu'il est important de le défendre et de le clarifier".

Source: edition.cnn.com