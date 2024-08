Quincy Hall fait sensation sur 400 mètres

Quincy Hall's incroyable charge et 4 autres recettes d'une nuit dramatique d'athlétisme aux Jeux olympiques

La course de 400 mètres était l'une des plus ouvertes que les Jeux olympiques aient vues depuis des années. Cependant, compte tenu de ses performances détendues en qualifications, l'Américain Quincy Hall semblait être le favori avant le début de la finale.

Partant de la voie huit, Hall avait l'air de à peine sortir d'une promenade pendant les qualifications de cette course et semblait susceptible de défier un nouveau record du monde.

Cela ne s'est pas produit, mais Hall a finalement remporté l'or après un effort incroyablement acharné pour rattraper les leaders dans la ligne droite finale et prendre l'or.

Un rugissement massif de la foule du Stade de France a retenti après le coup de pistolet, alors que 80 000 spectateurs assistaient à la première course pour une médaille d'or de la soirée.

Hall a été en retard pendant la plupart de la course et était sixième au virage final. Mais soudain, il a fait son mouvement, sprintant dans la ligne droite finale. En descendant la ligne droite, Hall a rapidement comblé son retard - l'effort était visible sur son visage - et il dépassait soudainement les concurrents.

"J'étais juste en train de me dire, 'Rentre chez toi, mec. Rentre chez toi, mec,'" a-t-il déclaré après coup.

Dans les derniers mètres, Hall a dépassé le britannique Matthew Hudson-Smith dans un finish palpitant, battant le coureur de l'équipe GB à la ligne d'arrivée de 0,04 seconde.

"Quand il était trop tard," a déclaré Hudson-Smith de l'instant où il a su que Hall arrivait derrière lui. "Je pensais que j'avais gagné. Nous savions en entrant dans cette course que cela se jouerait sur les 50 derniers mètres."

Il a ajouté : "Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Il est meilleur que moi. Je ne peux pas me plaindre car j'ai réalisé le cinquième temps le plus rapide au total. Je dis toujours, si vous voulez gagner, vous devez me le prendre, et il l'a fait. Je vais baisser ce temps. C'est juste le début."

C'était un moment incroyable pour l'Américain, qui a réalisé son meilleur temps personnel et a été en tête pendant seulement un dixième de seconde dans la course, se penchant sur la ligne d'arrivée pour prendre l'or à Hudson-Smith. Le Zambien Muzala Samukonga a remporté le bronze.

Hall a sonné la cloche de la victoire dans l'extrémité nord du Stade de France et a enlevé ses chaussures pour poser pour une photo. Brandissant le drapeau américain, il a fait un tour de piste victorieux à pied, acclamé par une foule en délire.

"Ça signifie beaucoup. J'ai travaillé dur. Je vous ai dit que j'allais remporter une médaille d'or cette année et je suppose que je viens de vous montrer que je l'ai fait. Je sais que je peux gagner. Je le savais aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Beaucoup de travail, être dur avec moi-même. Je parle à mon entraîneur au téléphone, et il me dit simplement de continuer, de continuer.

"I don’t give up. I just grit, I grind. I’ve got determination. Anything I think will get me to that line, I think of it. A lot of hurt, a lot of pain. I just won. It’s over. For the next four years, I can say I’m an Olympic champion."

Mykolas Alekna bat le record olympique de son père – mais doit se contenter de l'argent

Le lanceur de disque mondialement classé et détenteur du record du monde, Mykolas Alekna de Lituanie, est arrivé mercredi comme favori incontesté pour remporter la médaille d'or. Mais il avait un objectif encore plus ambitieux : battre le record olympique que son père, Virgilijus Alekna, avait établi lors des Jeux olympiques de 2004 à Athènes.

Avec son deuxième lancer de la soirée, Alekna l'a fait, lançant le disque à 69,97 mètres. C'était 0,08 mètre de plus que le lancer de son père à Athènes, et maintenant le fils semblait prêt à repartir avec la médaille d'or, le record olympique et le droit de fanfaronner en famille.

Il a finalement dû se contenter du droit de fanfaronner.

Peu après le lancer record d'Alekna, Rojé Stona de Jamaïque est entré dans le cercle et a réalisé un lancer stupéfiant de 70 mètres pour pousser Alekna en deuxième place - à la fois dans la compétition de mercredi et dans les livres d'histoire olympique.

Stona, qui a terminé 19e aux championnats du monde de l'année dernière et est classé 11e mondial, a soudainement fait irruption dans la fête de la famille Alekna ici en dehors de Paris.

"C'est une soirée très spéciale. C'est tout ce que je voulais, mais pour que cela se produise réellement, c'est une très bonne sensation," a déclaré Stona. "En pratique, avant la compétition, je me sentais bien. Alors je me suis fait confiance et je savais que j'en étais capable. Je suis allé et j'ai lâché prise, sans pression, j'étais déjà dans le top 8, alors je n'avais rien à perdre."

Il a ajouté : "J'ai fait des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Mais j'y croyais, j'avais la foi, alors j'étais dans l'instant et j'ai profité."

Alekna a eu quelques autres chances de récupérer son record et sa médaille d'or, mais n'a pas pu approcher son homologue jamaïcain. La scène semblait prête pour qu'il saisisse l'occasion avec son dernier lancer, mais une tentative décevante a heurté le filet, le laissant se contenter de l'argent. Cependant, l'étoile lituanienne n'a que 25 ans lorsqu'il sera temps pour LA 2028, alors attendez-vous à le revoir sur cette grande scène, en quête d'or.

L'Australienne bat l'Américaine dans un duel des meilleures au saut à la perche

Il était largement anticipated que la finale du saut à la perche féminin se jouerait entre Nina Kennedy d'Australie et Katie Moon des États-Unis.

Au fur et à mesure que le plus grand champ de saut à la perche féminin de l'histoire se réduisait de 20 à des chiffres à un seul chiffre, puis encore plus petit, les meilleures perchistes du monde semblaient simplement voler au-dessus de la barre. Et à mesure que leurs rivales disparaissaient, il s'est finalement agi d'un duel entre la numéro 1, Kennedy, et la numéro 2, Moon.

Kennedy a franchi la barre de 4,90 mètres avec une aisance remarquable dès sa première tentative. Moon, en revanche, n'a pas réussi à faire de même. Au lieu de risquer deux autres tentatives pour franchir la barre de 4,90 mètres, Moon a décidé de passer à la hauteur de 4,95 mètres.

C'était un coup de poker qui ne s'est finalement pas avéré payant.

En passant à 4,90 mètres, Moon n'a eu que deux chances de franchir 4,95 mètres au lieu des trois habituelles. Elle a échoué à sa première tentative, tout comme Kennedy.

Le suspense était à son comble alors que Moon devait franchir 4,95 mètres à sa deuxième tentative pour obliger Kennedy à égaler sa hauteur. Si elle touchait la barre, elle devrait se contenter de l'argent et sa rivale prendrait l'or.

Moon s'est élancée sur la piste sous les acclamations du Stade de France, a planté sa perche... et a touché la barre. La nuit appartenait à l'Australienne.

Kennedy a célébré sa victoire avec sa famille dans les gradins et a fondu en larmes de joie. Favorite avant les Jeux, elle savait que la compétition serait serrée après avoir partagé la médaille d'or avec Moon lors des championnats du monde de l'année dernière.

"J'ai pensé aux Jeux olympiques chaque jour depuis Budapest l'année dernière, quand Katie et moi avons partagé l'or", a-t-elle déclaré. "C'est juste incroyablement génial d'avoir eu autant d'amis et de famille et mon équipe (ici). Nous avions une mission ce soir, et nous sommes allés là-bas pour l'accomplir."

Finalement, ce fut l'une des rares déceptions pour l'équipe USA cette nuit-là.

Trois Américains qualifiés pour la finale du 200 mètres masculin

Plus tôt dans la soirée, trois séries de demi-finales du 200 mètres masculin ont défini le champ pour la finale de jeudi soir - et trois Américains seront sur la ligne de départ.

Noah Lyles, qui a remporté le 100 mètres masculin dimanche, s'est qualifié pour la finale avec une deuxième place. Un résultat surprenant étant donné que le 200 mètres est son épreuve de prédilection, celle dans laquelle il a remporté le bronze à Tokyo. Mais l'Américain a terminé deuxième des deux séries de qualification avant la finale du 100 mètres et a remporté l'or dans cette épreuve, il est donc peu probable qu'il perde trop de sommeil sur ce résultat.

Les Américains ont remporté les deux autres séries de demi-finales de mercredi, ce qui signifie que l'équipe USA sera bien représentée en finale du 200 mètres.

Erriyon Knighton et Kenneth Bednarek ont tous deux remporté leurs courses et disputeront la finale jeudi à 14h30 HE au Stade de France aux côtés de Lyles.

Le Marocain accélère dans le dernier tour du 3000m steeple pour s'imposer face à l'Américain

Soufiane El Bakkali du Maroc est entré dans le 3000 mètres steeple comme le meilleur classé au monde. Il a montré exactly why dans les 200 derniers mètres de la course qui a clos la soirée au Stade de France.

Pendant la plupart de la course, les trois Éthiopiens - Samuel Firewu, Getnet Wale et Lamecha Girma - ont mené le paquet. Mais au début du dernier tour, l'Américain Kenneth Rooks a lancé son attaque.

Rooks, classé 49e au monde dans l'épreuve, a semblé pendant un moment sur le point d'accomplir un upset absolument incroyable. Et lorsque Girma a trébuché sur l'une des dernières barrières de la course, s'étalant sur la piste et brisant le rythme de la plupart du paquet, il semblait que l'Américain se rapprochait d'une victoire fameuse.

Mais El Bakkali n'était pas décidé à se laisser faire. Il a accéléré après le dernier obstacle d'eau de la course, dépassant Rooks dans la ligne droite et franchissant la ligne d'arrivée avec 0,36 seconde d'avance sur l'Américain.

C'est une deuxième médaille d'or dans cette épreuve pour El Bakkali, qui a défendu le titre remporté à Tokyo. Mais elle a semblé encore plus douce la deuxième fois - il a célébré avec un groupe important de fans marocains bien après la fin de la course et le vidage de la plupart du stade, allant même jusqu'à piquer une tête dans l'obstacle d'eau où il a fait sa percée.

Lire aussi: