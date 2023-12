Quin Snyder, entraîneur du Utah Jazz, quitte ses fonctions après huit ans d'activité

"Après huit ans, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. J'avais besoin de prendre le temps de me détacher après la saison et de m'assurer que c'était la bonne décision", a déclaré Snyder dans un communiqué dimanche, ajoutant qu'il était convaincu que l'équipe avait besoin d'une nouvelle voix "pour continuer à évoluer".

"C'est tout. Il n'y a pas de différences philosophiques, pas d'autres raisons", a-t-il ajouté. "Merci à nos fans qui nous ont toujours soutenus et qui sont passionnés. Nous ne voulons que le meilleur pour vous et vous voir brandir une bannière de champion.

Snyder, 55 ans, a été nommé entraîneur principal avant la saison 2014-2015 et a terminé son mandat à Utah avec un bilan global de 372-264. Snyder a mené le Jazz à une fiche de 49-33 cette saison avant de perdre contre les Mavericks au premier tour des séries éliminatoires.

Il est le deuxième entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la franchise, selon un communiqué du Utah Jazz.

"Quin Snyder a incarné le basket-ball du Jazz ces huit dernières années", a déclaré le propriétaire du Jazz, Ryan Smith. "L'éthique de travail infatigable et l'attention portée aux détails dont Quin a fait preuve chaque jour témoignent du professionnel qu'il est. Je n'ai que de l'admiration pour Quin et je respecte sa décision".

M. Snyder s'est dit "incroyablement reconnaissant d'avoir passé ces huit dernières années au sein d'une organisation aussi respectée et historique et dans la belle, gentille et solidaire communauté de Salt Lake City".

"Je n'aurais pas pu rêver de meilleurs propriétaires dans la famille Miller et avec Ryan et Ashley", a-t-il déclaré. "Ils représentent le Utah Jazz de toutes les manières possibles et je sais que l'équipe ne pourrait pas être en de meilleures mains avec Ryan. Il est extrêmement fier et déterminé à faire ce qui est bon pour le Utah Jazz et à apporter un championnat à l'Utah.

Avant de devenir l'entraîneur principal du Jazz, Snyder a été entraîneur adjoint des Atlanta Hawks, des Los Angeles Lakers et des Philadelphia 76ers, selon sa biographie sur le site Web de la National Basketball Coaches Association (association nationale des entraîneurs de basket-ball).

Snyder a fréquenté l'université Duke de 1985 à 1989, où il a joué et a été capitaine de l'équipe. Pendant son séjour à Duke, l'équipe a participé à trois Final Fours de la NCAA. Snyder a également été assistant de l'équipe et du légendaire entraîneur principal Mike Krzyzewski, selon le site web de la NBCA.

Source: edition.cnn.com