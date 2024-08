- Qui veut quoi dans une bagarre de budget?

Ils ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde. Cela fait plus de cinq semaines et demie que les trois principaux dirigeants de la coalition du gouvernement de la lumière ont annoncé : le budget pour l'année prochaine est prêt. Mais il est clair depuis longtemps que tout ce qu'ils avaient en tête ne fonctionne pas. Il y a toujours un écart de financement de plus de cinq milliards d'euros. Et ils négocient à nouveau - le chancelier Olaf Scholz, son ministre des Finances Christian Lindner et le vice-chancelier Robert Habeck - pas nécessairement toute la nuit à la Chancellerie, mais avec des appels vidéo en vacances. La diplomatie téléphonique, à la manière de la lumière.

En substance, il s'agit d'un montant gérable. Avec un budget total de 480 milliards d'euros, cinq milliards ne devraient pas faire une grande différence. Mais la vérité est aussi : la plus grande partie de l'argent est engagée par des engagements juridiques, la marge de manœuvre pour fixer ses propres priorités n'est pas si grande. Mais le débat au sein de la coalition de la lumière porte sur plus que le budget 2025 et l'orientation de base de la politique financière entre l'épargne et l'endettement. Il s'agit aussi de savoir qui a raison et qui cède, surtout si près des prochaines élections fédérales.

Surtout, Scholz et Lindner, qui s'entendaient étonnamment bien au début de leur mandat, sont en désaccord. Le projet de budget doit être envoyé au Bundestag vendredi, mais il n'y a eu aucun signe de rapprochement pour l'instant. Au lieu de cela, il y a des différences parce que Lindner s'est avancé avec l'interprétation de deux avis juridiques - et Scholz l'a publiquement remis à sa place d'une manière sans précédent. Depuis lors, la question est : qui veut quoi dans ces négociations budgétaires ?

Le chancelier : Fan des idées inhabituelles

Même en tant que ministre des Finances, le politique du SPD Scholz était connu pour sortir Suddenly une idée inhabituelle de son chapeau dans des situations qui semblaient désespérées. La pensée latérale a bien fonctionné avec l'aide de l'UE pendant la pandémie de corona. Mais cela s'est aussi mal passé : l'année dernière, la Cour constitutionnelle a annulé l'idée de réaffecter des milliards de prêts corona à la protection du climat. Cette décision a plongé la lumière dans une grave crise budgétaire - bien que Scholz ait répété à plusieurs reprises qu'il ne comprenait pas la décision de la cour.

Maintenant, le chancelier dit : "C'est possible." Il parle de plans pour financer les chemins de fer et la société des autoroutes d'une manière qui ne compterait pas pour le frein à l'endettement. Les experts juridiques considèrent cela, si c'est le cas, seulement conditionnellement réalisable - mais Scholz trouve difficile de faire marche arrière sur une position qu'il a prise. "D'une manière ou d'une autre, ça marchera", on pourrait aussi comprendre ses mots.

Le chancelier est motivé dans les négociations par sa faction. La faction non seulement exerce une pression temporelle, mais le chef de faction Rolf Mützenich demande également régulièrement, comme un mantra, que plus d'endettement soit contracté en raison de la guerre en Ukraine. Les coupes dans les prestations sociales sont taboues pour le SPD. Il y a beaucoup de colère qui est dirigée principalement vers Lindner, mais qui met le chancelier dans une situation difficile.

Le ministre des Finances : Gardien du frein à l'endettement

Pour le chef du FDP Lindner, une nouvelle exception au frein à l'endettement serait probablement la plus grande défaite. Il justifie son rejet par les intérêts à payer sur plusieurs années. En même temps, le frein à l'endettement est aussi l'un des thèmes de campagne électorale les plus importants du FDP tandis qu'il lutte pour sa survie politique.

Lindner a également fait savoir : son budget doit être juridiquement étanche. Il est déjà tombé une fois pour les idées de la Chancellerie dirigée par le SPD et a reçu une gifle de la Cour constitutionnelle. "Ça ne se reproduira pas", a insisté l'homme du FDP dans une interview d'été de ZDF. S'il y a le moindre doute juridique quelque part, Lindner veut tirer le frein d'urgence.

Il n'a pas présenté de vraies solutions publiquement pour l'instant. Certains dans la coalition de la lumière voient son implication des chefs de coalition dans les discussions budgétaires, que un ministre des Finances conduit habituellement seul, comme un signe de faiblesse. D'autres l'accusent de se défausser de la responsabilité.

Le vice-chancelier : Secoue la tête

Le troisième du trio, le vice-chancelier Habeck, semble rester en dehors de tout cela. Après un long silence, il a montré une irritation maximale face au comportement de communication des autres. Habeck semble être conscient qu'il peut gagner peu sur le sujet du budget. Pour ses Verts, il est principalement important qu'il n'y ait pas de coupes significatives dans les projets climatiques.

Sinon, il semble y avoir plus de déception que tout autre chose : les Verts veulent investir beaucoup plus et sont également prêts à s'endetter. Mais ils voient aussi que cela ne fonctionnera pas dans la coalition actuelle. La question contentieuse du frein à l'endettement est quelque chose que Habeck préfère réserver pour la campagne électorale, qu'il devrait probablement mener en tant que candidat à la chancellerie des Verts l'année prochaine.

