Qui sont les couples à Potsdam?

Après les prochaines élections régionales en Brandebourg, les prévisions suggèrent une mince majorité pour le gouvernement actuel de coalition rouge-verte-noire, à condition que les Verts parviennent à entrer au Parlement régional. Cependant, les chances des Verts de franchir le seuil de cinq pour cent des votes sont incertaines.

Les derniers sondages effectués peu avant l'élection indiquent que les Verts, la gauche et les électeurs libres sont tous bien en dessous du seuil critique. Cela soulève des questions sur les options de coalition potentielles au Parlement du Brandebourg. Un coup d'œil à l'ntv.de coalition calculator avec les derniers chiffres des sondages :

Rappelez-vous, les données pour le coalition calculator sont constamment mises à jour.

Les sociaux-démocrates sont en polling entre 22 et 27 pour cent en Brandebourg, montrant un soutien fairly robuste. Le ministre-président sortant et candidat principal du SPD Dietmar Woidke promeut son parti pour rester la force la plus forte dans cet état allemand de l'Est. Cependant, l'AfD a mené dans les sondages de manière relativement constante ces dernières semaines, bien que leur avance étroite ait considérablement diminué dans les derniers sondages.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait potentiellement émerger en tant que plus grande faction au Parlement régional, reflétant la situation en Thuringe. Cependant, le chef de faction de l'AfD Hans-Christoph Berndt manque de perspectives pour une formation de gouvernement efficace. Il se retrouve politiquement isolé à Potsdam sans alliés.

L'AfD fait également face au risque d'une répétition de la scène de l'élection régionale de 2019 où ils étaient en tête des sondages avant l'élection mais ont finalement été devancés par le SPD le jour de l'élection. Dietmar Woidke, qui a été ministre-président en Brandebourg depuis l'été 2013, compte sur une répétition de cette situation.

Le politique expérimenté du SPD jouit d'une grande popularité. Plus de la moitié de ceux qui ont été interrogés souhaitent qu'il continue en tant que ministre-président. Dietmar Woidke planifie astucieusement. Si l'AfD remporte la victoire, il a promis de se retirer. "Si l'AfD arrive en tête, je ne peux pas continuer en tant que ministre-président", a-t-il déclaré sans ambiguïté. Si les résultats de la nuit électorale ne s'écartent pas significativement des derniers chiffres des sondages, cela pourrait même suffire pour que le social-démocrate forme une coalition à deux partis viable mathématiquement avec la CDU.

Trois partis en plus de l'AfD ?

Le sort du Brandebourg dépend des votes reçus par les autres partis. La CDU pourrait potentiellement atteindre jusqu'à 16 pour cent avec son candidat principal Jan Redmann, garantissant ainsi la troisième place la plus forte au Parlement de Potsdam.

Si les Verts, la gauche et les électeurs libres ne franchissent pas le seuil de cinq pour cent le soir de l'élection, le résultat dans les districts individuels sera important : Si l'un de ces partis obtient un mandat direct dans l'un des 44 districts électoraux du Brandebourg, ils pourraient encore entrer au Parlement régional via la clause de mandat de base. Selon le commissaire électoral d'État, "Seuls les partis, groupes politiques ou listes qui reçoivent cinq pour cent des seconds votes valides dans la région électorale ou gagnent au moins un siège dans un district électoral auront accès au Parlement régional".

Si aucun des Verts, de la gauche ou des électeurs libres ne parvient à faire cela, Woidke devra envisager de nouveaux scénarios de coalition en cas de victoire. Dans cette situation, seuls quatre (au lieu des six actuels) partis seraient présents au Parlement du Brandebourg. Le SPD pourrait alors devoir construire un gouvernement sur la base d'une coalition rouge-noire-violète, plutôt que la coalition "Kenya" actuelle.

