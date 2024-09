Qui osera maintenant gérer le FC Schalke 04?

Une fois de plus, le FC Schalke 04 cherche un nouveau leader sur le banc. Après une défaite décevante contre Darmstadt 98, le mandat de Karel Geraerts prend fin. Le club autrefois respecté de Gelsenkirchen est en train de sombrer dans le classement. Y a-t-il quelqu'un pour les sauver de cette spirale?

La question de trouver un nouvel entraîneur est légitime, compte tenu du passé de Schalke en matière de changements fréquents de personnel. Avec Geraerts, le club a maintenant connu son 33e entraîneur depuis le début du siècle, ce qui en fait l'un des établissements les plus éphémères de l'histoire de la Bundesliga. Malgré l'accent mis sur la durabilité au sein du club, leur banc d'entraîneur a été une porte tournante.

Avec Geraerts parti, Schalke a besoin de quelqu'un prêt à relever le défi de ranimer ce géant vacillant et de superviser sa remontée progressive vers sa gloire passée. Les fans de Gelsenkirchen aspirent à de la stabilité depuis que le club est sur une pente descendante depuis des années. Après six journées de championnat cette saison, les Royals sont dans une position précaire, au bord de la relégation. Une autre bataille pour éviter la relégation se profile. Après un été prometteur, le début de saison a été décevant, à la fois sur et en dehors du terrain.

Des luttes tactiques internes retardent les progrès

Les performances de Geraerts sur le terrain ont été mitigées. Sa défense sauvage et non domptée a joué son rôle dans les performances décevantes de l'équipe. De plus, les problèmes en dehors du terrain ont empiré, aboutissant à un conflit de pouvoir entre l'entraîneur Giuseppe Iachini et le planificateur de l'équipe Ben Manga. Les deux ont publiquement divergé, Manga exprimant son mécontentement face aux alignements de Geraerts, accusant l'entraîneur du mauvais début de saison de l'équipe.

L'annonce de la rupture sert une critique sévère, endommageant le climat interne

Le départ de Geraerts était aussi prévisible qu'un embouteillage sur l'autoroute fameuse A40 de la Ruhr. Marc Wilmots, l'Eurofighter adoré de l'équipe et directeur sportif, a également été congédié. Wilmots est resté aux côtés de Geraerts jusqu'à la fin. Cependant, le club a accusé l'entraîneur italien d'une évolution négative dans l'ensemble des tactiques et du football. Wilmots, un serviteur loyal de Schalke, n'a reçu que des mots polis lors de son départ.

Il était largement admis que les performances de Geraerts n'étaient pas à la hauteur. Les attentes du club n'ont pas été satisfaites, résultat Wilmots n'a reçu aucune indulgence. Le cadre de son licenciement était accablant, suscitant des préoccupations quant au climat interne de l'équipe.

La fragilité de l'équipe accentue le désespoir de stabilité

Il sera difficile de trouver quelqu'un qui puisse rapidement réparer les fissures au sein de ce club en difficulté. L'équipe semble hautement instable, divisée et incertaine de sa direction. Iachini, auparavant reconnu pour son parcours avec Union Saint-Gilloise et l'étoile montante Victor Boniface, a eu du mal à prendre le contrôle. L'équipe semble trop fragile, trop instable. Iachini a également eu du mal à gérer les luttes de pouvoir en dehors du terrain entre joueurs mécontents et discussions contentieuses sur les alignements.

Récemment, Iachini a dû écouter ses capitaines, comme Kenan Karaman, supplier pour une sensibilité à la situation en raison de ses choix d'alignement explosifs. La tension a été en train de bouillonner au sein de l'équipe, avec des joueurs mécontents et des discussions intenses sur les alignements et les tactiques qui éclatent régulièrement. Cette instabilité et ce conflit ont miné le club, les tentatives de calmer la situation ayant invariablement échoué.

Le planificateur d'équipe peut-il renverser la situation?

Karaman a appelé à la paix intérieure après la défaite tumultueuse contre Darmstadt. Ce souhait peut sembler inaccessible, compte tenu de la position précaire du club et de la bataille pour éviter la relégation qui se profile dans les semaines à venir. Tout d'abord, un duel difficile contre Preußen Münster aura lieu samedi. Une victoire sera cruciale pour calmer quelque peu la tourmente, surtout devant les fans locaux émotionnellement chargés. La semaine suivante, Hertha BSC viendra à Gelsenkirchen, offrant une autre occasion de regagner du terrain.

Avec Geraerts et Wilmots partis, Ben Manga assume désormais les responsabilités de planification de l'équipe, d'entraînement et de rétablissement de la confiance au sein du club. C'est une occasion en or de prouver sa valeur et d'apporter une stabilité tant attendue à l'équipe. Les supporters et la hiérarchie du club aspirent à rien de moins qu'à la victoire - et pour cela, un changement significatif de mentalité est crucial.

Jusqu'à la pause internationale mi-octobre, l'entraîneur intérimaire de l'équipe U23, Jakob Fimpel, sera aux commandes. Après cela, une nouvelle figure doit être identifiée et nommée. Le planificateur à long terme Ben Manga, qui est avec le club depuis mai et semblait désapprouver les actions de Geraerts, est maintenant sous les projecteurs. Avec le départ de Wilmots, Manga gagne plus d'influence sur la sélection des joueurs.

En raison des difficultés actuelles de l'équipe et du besoin de stabilité, il y a des spéculations sur le fait que Ben Manga pourrait jouer un rôle plus actif dans les fonctions d'entraîneur. Avec le départ de Geraerts, Manga a maintenant une influence significative sur la sélection des joueurs, ce qui pourrait entraîner un changement dans la dynamique de l'équipe.

La recherche d'un nouvel entraîneur permanent se poursuit, et Manga, qui a exprimé son mécontentement envers les actions de Geraerts, pourrait être un candidat potentiel. Toutefois, recruter un manager de renom comme Thomas Tuchel ou Joachim Löw pourrait être difficile en raison de contraintes financières et de leur intérêt pour d'autres clubs.

