- Qui est Tim Walz?

La candidate démocrate Kamala Harris a choisi Tim Walz comme colistier, un homme dont la biographie contraste fortement avec la sienne. L'ancienne procureure de Californie a opté pour un ancien enseignant du Midwest, un vétéran et un chasseur.

Principaux points à retenir :

Tim Walz, âgé de 60 ans, est gouverneur du Minnesota depuis 2019, après avoir été représentant à la Chambre pendant de nombreuses années. Avant la politique, il était enseignant. Le père de deux enfants n'est pas une figure nationale forte, mais il est connu pour sa manière terre-à-terre et directe de communiquer les messages politiques.

Tim Walz est né en 1964 dans une petite ville de la campagne du Nebraska. Il parle souvent de la manière dont sa mère a lutté pour joindre les deux bouts après la mort de son père. Après le lycée, Walz a rejoint la Garde nationale. Il a obtenu un diplôme en sciences sociales en 1989.

Walz a passé un an à enseigner à l'étranger avant de revenir aux États-Unis pour servir à temps plein dans la Garde nationale et finalement obtenir un emploi en tant qu'enseignant et entraîneur de football au lycée.

Walz a rencontré sa future épouse alors qu'il enseignait au même lycée. Il a remporté sa première élection en 2006 et est devenu représentant des États-Unis. En 2018, il s'est présenté au poste de gouverneur et a été réélu en 2022.

Actuellement, Walz est le président de l'Association des gouverneurs démocrates (DGA), un groupe de gouverneurs qui sont démocrates. Il siège également sur plusieurs comités nationaux du parti.

L'ancienne sénatrice démocrate Heidi Heitkamp a déclaré au "New York Times" que Walz "semble être quelqu'un qui a une expérience de vie comparable à celle de nombreuses personnes en Amérique rurale."

En tant que gouverneur, il a milité pour les repas scolaires gratuits, la protection du droit à l'avortement, le renforcement des droits de vote, l'expansion de l'énergie renouvelable, les baisses d'impôts pour la classe moyenne et l'expansion des congés payés pour les travailleurs du Minnesota.

Sa position sur les armes à feu a évolué au fil des ans. "Je suis un vétéran, un chasseur et un propriétaire d'armes à feu. Mais je suis aussi un père. Et pendant de nombreuses années, j'étais un enseignant", a-t-il écrit sur la plateforme X fin juillet. Les lois sur les armes à feu ne constituent pas une menace pour ses droits. "Il s'agit de protéger nos enfants."

Tim Walz, le colistier choisi de la candidate démocrate Kamala Harris, a commencé sa carrière en tant qu'enseignant avant de se lancer en politique. En tant que gouverneur du Minnesota depuis 2019, Walz a milité pour des politiques qui bénéficient aux enseignants et aux étudiants, telles que la fourniture de repas scolaires gratuits et l'expansion des congés payés au Minnesota.

