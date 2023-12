Qui est le duo de synthétiseurs japonais qui est arrivé en tête des recherches de chansons les plus tendances sur Google en 2023 ?

Mais d'après le récapitulatif annuel de l'année de la recherche de Google, c'est un duo de synthétiseurs japonais qui a vraiment piqué la curiosité des mélomanes du monde entier en 2023.

À une époque où la K-pop est à l'avant-garde des exportations musicales asiatiques depuis des années, Yoasobi - qui associe des morceaux de synthétiseurs accrocheurs à des concerts électriques et à l'univers des anime - est à l'origine d'une renaissance de la J-pop.

Leur chanson "Idol (アイドル)" est apparue dans l'une des plus grandes séries animées de l'année, "Oshi no ko", et a déclenché une tendance à la danse sur TikTok au Japon, la propulsant au sommet de la liste annuelle de Google dans la catégorie des chansons mondiales.

Les chansons ne sont pas nécessairement les plus recherchées sur Google. Mais la liste identifie les requêtes de recherche qui ont connu de fortes hausses de trafic sur une période prolongée par rapport à l'année précédente et offre donc une fenêtre sur les sujets qui sont devenus des zeitgeists.

C'est la deuxième année consécutive qu'un artiste asiatique arrive en tête de la liste mondiale, après que la chanteuse indonésienne Keisya Levronka a pris la tête de la catégorie des chansons de 2022.

Formé pendant la pandémie de coronavirus en tant que projet de studio et dirigé par le chanteur Ikura et le producteur Ayase, Yoasobi est connu pour ses chansons inspirées d'histoires courtes.

Leur premier single, "Yoru ni Kakeru", est basé sur une nouvelle originale de Mayo Hoshino, intitulée "Thanatos no yuuwaku" (Tentation de Thanatos), qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme qui tente de se suicider à plusieurs reprises.

"Yoru ni Kakeru" a été en tête de la liste Hot 100 du Billboard japonais pendant six semaines consécutives et est devenue la première chanson à recevoir une certification de diamant en streaming de la part de la Recording Industry Association of Japan, reconnaissant que la chanson avait été écoutée au moins 500 millions de fois en streaming.

Leurs concerts, soutenus par un groupe, sont connus pour leur utilisation effrénée de lasers et de projections numériques vertigineuses.

Deux autres artistes asiatiques figurent dans le top 10 de Google dans la catégorie des chansons mondiales.

Yoasobi a été rejoint par le groupe de filles de K-pop Fifty-Fifty, dont la première chanson bubblegum en coréen et en anglais, "Cupid", a été la cinquième chanson la plus recherchée.

La chanson est devenue célèbre dans le monde entier en partie grâce à sa version "Twin", enregistrée entièrement en anglais. Fifty-Fifty, qui n'a été lancé que l'année dernière, est devenu le groupe de K-pop le plus rapide à entrer dans le classement américain Billboard Hot 100 avec "Cupid".

Le single "Seven" de l'ancien chanteur de BTS Jung Kook, avec le rappeur américain Latto, complète la représentation asiatique sur la liste à la 10e place.

Sorti après que le très populaire boys band coréen a annoncé qu'il se concentrerait sur des projets individuels, "Seven" a fait ses débuts en tête du Billboard Hot 100 et du Global 200 aux États-Unis, devenant la chanson la plus rapide à atteindre 1 milliard de streams sur Spotify.

Il existait également une version avec des paroles plus explicitement sexuelles, ce qui est rare dans le monde traditionnellement plus conservateur de la K-pop, et qui a contribué à l'effet de choc et à la viralité du titre sur l'internet.

Derrière "Idol" de Yoasobi, à la deuxième place mondiale, on trouve la chanson controversée "Try That in a Small Town" de Jason Aldean et "BZRP Music Sessions #53", la chanson dissidente de Shakira qui vise son ex Gerard Piqué.

Parmi les autres chansons en tête des recherches en 2023, citons "Rich Men North of Richmond", à la 8e place. La complainte d'Oliver Anthony pour la classe ouvrière et sa rage contre l'élite politique de Washington sont devenues les premières chansons d'un artiste n'ayant jamais figuré dans les hit-parades à atteindre la première place du Billboard.

