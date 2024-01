Qui est le défenseur des transgenres Dylan Mulvaney ?

Sa personnalité en ligne est extrêmement positive. Mais lorsqu'elle a commencé à publier des vidéos sponsorisées par Bud Light, Olay et Nike, ses comptes ont été inondés de haine anti-trans.

CNN a contacté les représentants de Mme Mulvaney pour obtenir un commentaire.

Les partenariats avec les marques de Mulvaney ont déclenché une nouvelle vague d'attaques anti-trans. Nombre de ces critiques - y compris des célébrités et des membres du Congrès - se trompent de genre, la dégradent et la menacent même dans leurs commentaires. Jusqu'à présent, elle a réagi en les ignorant, même lorsque la rhétorique haineuse s'intensifie.

Mulvaney est devenue une star de TikTok à l'ère de la pandémie

Mme Mulvaney a commencé sa carrière au théâtre, effectuant des tournées dans toute l'Amérique du Nord en tant que membre de la distribution principale de la comédie musicale à succès "The Book of Mormon". Mais en 2020, lorsque la pandémie a annulé la plupart des événements en personne, Mme Mulvaney s'est tournée vers TikTok. Elle a posté des clips joyeux et instructifs sur sa vie en tant que personne homosexuelle.

Après avoir acquis une certaine popularité pendant la pandémie, Mme Mulvaney a fait son coming-out en tant que femme transgenre en mars 2022. Elle était "effrayée et un peu honteuse de se considérer à nouveau comme une personne binaire", a-t-elle déclaré à ses fans - elle s'était révélée non binaire plus tôt pendant la pandémie - mais elle a finalement réalisé qu'elle voulait "honorer cet enfant intérieur" qui savait depuis des années qu'elle était une fille.

C'est ainsi qu'a débuté sa série TikTok "Days of Girlhood" (Jours de féminité), dans laquelle elle a documenté presque chaque jour de sa transition, de son expérience du traitement hormonal substitutif à la haine des opposants aux transgenres, en passant par les résultats de sa chirurgie de féminisation faciale(FFS).

Parmi les autres moments marquants, citons le jour 221, au cours duquel Mme Mulvaney a interviewé le président Joe Biden pour Now This News et lui a demandé s'il soutenait le droit des États d'interdire les soins de santé qui tiennent compte du genre. Il lui a répondu qu'il n'y était pas favorable, citant son fils décédé, Beau Biden, alors procureur général du Delaware, qui avait défendu des mesures visant à protéger les résidents transgenres du Delaware. Le 279e jour, la veille de son opération, elle a déclaré avoir été victime d'un "doxxing", c'est-à-dire qu'un internaute a divulgué son adresse en ligne sans son consentement.

En mars, elle a célébré son 365e jour en se produisant en direct au Rainbow Room du Rockefeller Center, les recettes étant reversées au Trevor Project, une organisation de prévention du suicide chez les LGBTQ.

Les partenariats avec de grandes marques suscitent l'ire des anti-trans

Forte de sa popularité croissante en ligne, Mme Mulvaney a commencé à s'associer à de grandes marques, dont Kate Spade, la société de déodorants naturels Native et la ligne de produits de soins capillaires Olaplex. Mais une brève publicité numérique pour Bud Light a poussé certains fans de la marque à lui envoyer un déluge de haine anti-trans.

Dans le clip, filmé peu après avoir célébré le 365e jour, Mme Mulvaney dit en plaisantant qu'elle ne sait pas ce qu'est la "March Madness", mais qu'elle a l'intention d'en profiter avec une canette de Bud Light. La marque lui a également envoyé une canette personnalisée à son effigie.

Le parrainage de Mme Mulvaney par Bud Light a incité certains détracteurs des transgenres à appeler au boycott de la marque. Kid Rock s'est filmé en train de tirer sur des caisses de bière, terminant sa vidéo par "f**k Bud Light et f**k Anheuser-Busch". Le représentant du GOP Dan Crenshaw (Texas) a qualifié la publicité de "stupide" dans une vidéo Instagram dans laquelle il dit qu'il "jetterait chaque Bud Light dans le réfrigérateur", seulement pour ouvrir son mini-frigo de garage et n'y trouver aucune canette de Bud Light. Cependant, il y avait plusieurs bières Karbach dans le réfrigérateur, qui est une marque appartenant à Anheuser-Busch, la société mère de Bud Light. Le Daily Beast a écrit que les tentatives de boycott de Crenshaw avaient "échoué".

Dans une déclaration adressée à des médias tels que Rolling Stone et Buzzfeed, Anheuser-Busch a déclaré au début du mois : "Anheuser-Busch travaille avec des centaines d'influenceurs à travers nos marques comme l'un des nombreux moyens de se connecter de manière authentique avec les publics à travers diverses démographies. De temps en temps, nous produisons des canettes commémoratives uniques pour les fans et pour les influenceurs de la marque, comme Dylan Mulvaney. Cette canette commémorative était un cadeau pour célébrer une étape personnelle et n'est pas destinée à la vente au grand public."

Bud Light n'a pas posté sur son compte Instagram depuis avant que Mulvaney ne partage son annonce le 1er avril.

Une haine anti-trans similaire a suivi après que Mulvaney a posté une publicité pour Nike ce mois-ci. La marque de vêtements de sport a répondu par un commentaire sur l'une de ses récentes publications Instagram qui ne contient aucune image de Mulvaney après que d'innombrables utilisateurs d'Instagram ont inondé la section des commentaires avec de la négativité à l'égard de Mulvaney.

"Vous êtes un élément essentiel à la réussite de votre communauté ! Nous accueillons les commentaires qui contribuent à une discussion positive et constructive", a écrit Nike dans le commentaire, épinglé en haut de la publication. "Soyez gentils (heart emoji) Soyez inclusifs (heart emoji) Encouragez-vous les uns les autres (heart emoji)".

M. Mulvaney est également apparu récemment dans une publicité TikTok pour Olay, ce qui a poussé certains utilisateurs anti-trans à appeler au boycott de la marque.

Le retour de bâton a également incité certaines personnalités, dont Howard Stern et Rosie O'Donnell, à s'exprimer en faveur de M. Mulvaney. "Tant que vous ne faites de mal à personne, je suis dans votre équipe", a déclaré Howard Stern lors d'un épisode de son émission de radio Sirius XM.

Les données de l'ACLU montrent qu'au 3 avril, un nombre record de projets de loi anti-LGBTQ ont été présentés cette année - 417 en 2023, contre 180 projets de loi l'année dernière - et beaucoup d'entre eux visent les jeunes transgenres qui tentent d'accéder à des soins de santé qui tiennent compte de leur genre. Mme Mulvaney a expliqué que les soins de réaffirmation du genre qu'elle a reçus lui ont "apporté beaucoup de paix" et qu'ils devraient être plus largement accessibles aux personnes transgenres qui en font la demande.

Mme Mulvaney dit qu'elle essaie de faire abstraction de la haine contre les transgenres.

Dans une interview accordée à Rolling Stone la semaine dernière, Mme Mulvaney a déclaré qu'elle avait d'abord essayé de donner une chance à ses détracteurs anti-trans, mais qu'elle s'était rendu compte que leurs positions étaient ancrées dans la "haine pure".

"J'ai maintenant fait un peu la paix avec le fait que les gens ont un problème avec ma transsexualité ou avec ma joie", a-t-elle déclaré à Rolling Stone au début du mois. "Et c'est de leur faute. Cela n'a rien à voir avec moi, et je dois penser aux personnes que j'admire et qui célèbrent cette version de moi-même. Ce sont ces personnes que je devrais écouter".

Elle a publié un message plus succinct sur ses profils sociaux.

"Cette chanson me semblait appropriée compte tenu de la semaine que j'ai passée", a-t-elle écrit dans une légende accompagnant un extrait de sa prestation lors de la Journée 365, dans laquelle elle a chanté "No One is Alone", tirée de la comédie musicale "Into the Woods". "Merci à tous de m'avoir fait sentir que j'étais soutenue, que je n'étais pas seule.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com