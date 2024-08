Je suis une célébrité... faites-moi sortir d'ici! - Qui est dans le cercle préféré?

Le 15 août, "Je suis une star - Le face-à-face des légendes de la jungle" a fait ses débuts sur RTL+, et à partir du 16 août (20h15), il est également disponible sur RTL. Les anciens stars de Dschungelcamp affronteront de nouveau l'aventure en Afrique du Sud. Mais qui a de bonnes chances de remporter le prix de 100 000 euros ? Un regard sur leurs performances dans leurs saisons respectives de Dschungelcamp ou d'autres formats de téléréalité pourrait fournir quelques indices.

Winfried Glatzeder

L'acteur Winfried Glatzeder (79) est le candidat le plus âgé du camp estival des stars. Il a participé à la saison huit en 2014 et a terminé cinquième sur onze. Après cela, il s'est concentré sur sa carrière d'acteur et a évité la téléréalité. On verra s'il peut gérer les vieilles mains de la télévision réalité. "Je suis curieux de savoir si je peux supporter la bande de fous dans le camp", déclare Glatzeder dans une interview RTL. "Mais je le considère comme un défi et j'ai hâte de voir comment ça se passe."

David Ortega

Le participant de "Big Brother" et l'acteur de "Köln 50667" David Ortega (38) a fait partie de la saison dix en 2016 et n'a atteint que la dixième place sur douze. Il a été le premier à être éliminé par le public, deux campmates étant partis avant lui de leur propre chef ou pour des raisons médicales. L'acteur au chômage, qui vit vegan, veut utiliser la jungle comme tremplin pour sa carrière. Après une longue absence de la téléréalité, Ortega est également un package surprise, mais il est garanti d'attirer l'attention avec son nouveau look de longs cheveux et de barbe.

Hanka Rackwitz

L'ancienne participante de "Big Brother" Hanka Rackwitz (55) a terminé à une respectable deuxième place sur douze dans la saison onze en 2017, derrière Marc Terenzi. "Mes insécurités et mes peurs sont meilleures maintenant, et maintenant il y a beaucoup de personnalité qui sort", promet-elle. Mais cela se vérifiera-t-il, et son manque d'expérience en téléréalité ces dernières années la freinera-t-il face aux "pros"? Depuis son apparition dans Dschungelcamp, Rackwitz s'estmostly retirée de la vie publique, isolée et évité d'autres formats télévisés.

Mola Adebisi

Le présentateur Mola Adebisi (51) a fait partie du casting en 2014. L'ancien présentateur de VIVA n'a terminé qu'à la huitième place. Il et sa femme Adelina Zilai (36) ont également dû quitter "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" en tant que deuxième couple en ligne dans le sixième épisode. "Mon principal objectif est de perdre du poids", a-t-il expliqué avant la jungle des légendes. Mais se concentrera-t-il sur les défis qui pourraient le mener à la victoire?

Sarah Knappik (37) a fait des vagues avec son apparition dans Jungle Camp en 2011, finissant par quitter le show à la huitième place sur onze candidats, ce qui en faisait la cinquième star à partir volontairement à l'époque. Elle a refusé des tâches comme "Sortir de la boue" et a abandonné "Traverser le mur", ce qui lui a valu le titre de seule "refuseuse de tâche" à participer à l'édition estivale. Bien qu'elle n'ait pas remporté de victoire dans des émissions comme "Promi Big Brother" ou "Kampf der Realitystars" après six tentatives, elle reste motivée, déclarant : "Mon entraînement est toujours là. Je veux trouver ma paix et me challenger."

Georgina Fleur

Georgina Fleur (34), une ancienne candidate de "Bachelor", a visé la couronne en 2013 mais a finalement terminé à la sixième place sur douze. Avec sept tâches accomplies, elle figure parmi les étoiles ayant accompli le plus de tâches depuis le début du show. Elle avoue : "J'ai peur de tout : de tout, de tous les animaux, des autres candidats, du temps, des tâches." Cependant, elle est déterminée à remporter la couronne de la jungle, déclarant : "Je veux remporter la couronne de la jungle et je vais tout donner. Je suis une combattante et j'ai été couronnée de succès dans d'autres formats de téléréalité."

Giulia Siegel

Giulia Siegel (49), une DJane, a participé à la quatrième saison en 2009, quittant en raison de douleurs au dos et terminant cinquième sur dix. Elle était la quatrième star à partir de son propre chef. Elle n'a pas non plus remporté d'intenses jeux télévisés comme "Sommerhaus der Stars" (2017), "Kampf der Realitystars" (2023) ou "The 50" (2024). Cependant, elle a remporté "Promis unter Palmen" en 2021, bien que la finale n'ait pas été diffusée en raison du décès d'un candidat.

Elena Miras

Elena Miras (32), une habituée des émissions de dating et gagnante de "Love Island", a de l'expérience dans divers formats de téléréalité. Dans la saison fourteen en 2020, elle a terminé sixième sur douze. Elle a ensuite remporté "Sommerhaus der Stars" avec son ex-partenaire Mike Heiter et "Kampf der Realitystars" en 2022. Son mental de gagnante pourrait aider, mais ses relations avec les autres camp

Daniela Büchner (46 ans), connue pour sa présence dans les émissions de téléréalité, a terminé à la troisième place de la saison 14 (2020) et détient le record du plus grand nombre de tâches accomplies avec douze. Elle a abandonné la tâche "Ge-Fahrstuhl". Elle a également participé à des émissions comme "Das Sommerhaus der Stars", "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen", "The 50" et "Reality Queens", mais n'en a remporté aucune.

L'ancien footballeur Thorsten Legat (55 ans) a terminé troisième sur douze en 2016, perdant seulement face à Menderes Bagci et Sophia Wollersheim. Dans le camp, il était connu pour menacer des ennuis et faire preuve d'une grande ambition et d'une grande détermination. Depuis, il est un habitué du Dschungelcamp, ayant participé en tant qu'invité spécial en 2019 et 2020. Maintenant, le deuxième du "Summer House" vise à gagner la Dschungelkrone avec sa force mentale et physique.

Gigi Birofio

Le cœur à prendre Gigi Birofio (25 ans) a charmé les téléspectateurs avec son attitude détendue lors de la saison 16 et a terminé deuxième sur douze l'an dernier, derrière Djamila Rowe. Avant cela, il a acquis de la notoriété grâce à des émissions de rencontres comme "Ex on the Beach". Contrairement au Dschungelcamp, il n'a pas aussi bien réussi dans des émissions comme "Kampf der Realitystars" ou "Sommerhaus der Stars", ayant même été éliminé de ce dernier avec son partenaire de l'époque.

Eric Stehfest

Un autre prince est entré dans le camp : l'ancien acteur de "GZSZ" Eric Stehfest (35 ans), qui a terminé deuxième sur onze lors de la saison 2022, perdant seulement face à Dschungelkönig Filip Pavlovic. Motivé, il déclare : "Je suis le Dschungelprinz, j'ai mûri ces deux dernières années, il est temps de devenir roi." Il considère également son expérience précédente dans le Dschungelcamp sud-africain de 2022 comme un atout. En 2019, il a remporté "Dancing on Ice" et a acquis plus d'expérience en téléréalité dans "Sommerhaus der Stars" en 2023.

Si les téléspectateurs pouvaient voter, Elena Miras (environ 643 000) et Gigi Birofio (environ 533 000) pourraient avoir de bonnes chances de gagner, car ils ont le plus grand nombre d'abonnés Instagram. Les suivants sont Georgina Fleur (environ 400 000), Danni Büchner (environ 340 000), Kader Loth (environ 244 000), Giulia Siegel (environ 208 000) et Eric Stehfest (environ 182 000). Lo

