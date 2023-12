Qui est Amanda Anisimova, la jeune femme de 17 ans qui a surpris la championne de Roland-Garros Simona Halep ?

C'est ainsi qu'est née une star.

L'Américaine Anisimova s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros en éliminant la tenante du titre et numéro 3 mondiale Halep 6-2 6-4 en une heure et huit minutes.

Avec cette victoire, Anisimova est la plus jeune Américaine à atteindre une demi-finale majeure depuis Venus Williams, finaliste à l'US Open en 1997, et la plus jeune Américaine en demi-finale à Roland Garros depuis Jennifer Capriati en 1990.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Elle n'a pas encore perdu un seul set dans ce tournoi.

"Je n'arrive pas à y croire", a déclaré Anisimova sur le court après sa victoire. "J'ai travaillé si dur, mais je ne pensais pas que cela porterait ses fruits comme ça. Honnêtement, c'est plus que tout ce que je pouvais espérer".

Anisimova est née dans le New Jersey le 31 août 2001, moins de deux semaines avant les attentats du 11 septembre. Ses parents, Olga et Konstantin, avaient quitté Moscou pour s'installer aux États-Unis en 1998 avec leur fille aînée, Maria.

Entraînée par son père, la famille s'est installée en Floride, haut lieu du tennis, quand Anisimova avait trois ans. Elle parle le russe et l'anglais.

En 2018, Anisimova a fait sa percée, notamment en remportant une victoire époustouflante sur Petra Kvitova à Indian Wells pour atteindre les huitièmes de finale de ce tournoi.

Une blessure au pied a temporairement bloqué sa saison, la forçant à manquer Roland-Garros cette année-là. Mais elle a terminé la saison avec sa première finale WTA, en terminant vice-championne à Hiroshima, et a gagné un classement dans le top 100.

READ : Simona Halep s'incline face à l'adolescente Anisimova à Roland-Garros

READ : Roger Federer peut-il contrarier Rafael Nadal à Roland-Garros ?

Cette année, la jeune Américaine, considérée comme l'avenir du tennis, a atteint les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en janvier et a remporté son premier titre WTA à Bogota en avril. Classée 51e avant Roland-Garros, elle est devenue la première joueuse - homme ou femme - née dans les années 2000 à atteindre les quarts de finale d'un tournoi majeur.

Et maintenant, elle a éliminé Halep, qui a atteint la finale de Roland Garros à trois reprises.

"Je savais que si je voulais gagner aujourd'hui, je devais faire quelque chose de différent parce que ce ne serait pas un match facile à gagner", a déclaré Anisimova. "Je suis très heureuse de ma performance, car c'est l'un des meilleurs matches que j'ai jamais joués.

Anisimova est la plus jeune joueuse du tableau et la plus jeune à atteindre le dernier carré à Roland Garros depuis Nicole Vaidisova en 2006. Elle affrontera ensuite l'Australienne Ashleigh Barty (8e). Barty, âgée de 23 ans, participe à sa première demi-finale majeure après avoir battu l'Américaine Madison Keys sur le score de 6-3 7-5.

L'autre demi-finale opposera la Britannique Johanna Konta à la Tchèque Marketa Vondrousova, âgée de 19 ans.

La dernière adolescente à avoir remporté un titre majeur est Maria Sharapova (19 ans, 132 jours) à l'US Open 2006.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com