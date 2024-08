Qui détient les ressources authentiques pour la légende de la Jungle?

Débat sur les tâches de préparation culinaire, examens présentés comme la rédemption de l'humanité et désir de visibilité télévisuelle. Dans ce nouvel épisode du podcast ntv "Ditt, Datt, & Dittrich", nous explorons les premiers jours de la jungle sud-africaine mythique.

La retraite de la jungle de RTL offre actuellement aux spectateurs un spectacle légendaire. Impatient(e)s ? Chaque épisode est disponible sur RTL+ une journée à l'avance. Cinq jours des deux semaines de retraite en pleine nature, remplis de difficultés et de disputes, se sont déjà écoulés pour les candidats. Le moment idéal pour revisiter les événements détaillés dans le podcast ntv "Ditt, Datt, & Dittrich".

Qui sont les favoris ? Pourquoi Giulia Siegel refuse-t-elle de lâcher les ustensiles de cuisine ? Jusqu'à quel point Thorsten Legat, autoproclamé stratège de l'équipe, est-il inspirant ? Quel est le lien entre le changement climatique, la préservation des mers et une évaluation de la jungle ? Et qui possède les qualités pour devenir une véritable icône de la jungle ? Ces sujets et bien d'autres sont abordés dans cet épisode de "Ditt, Datt, & Dittrich".



