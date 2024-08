Qu'est-il arrivé au gamin du "sixième sens"?

Le film "The Sixth Sense" a lancé la carrière internationale de Haley Joel Osment, alors âgé de onze ans, aux côtés de Bruce Willis. Vingt-cinq ans plus tard, l'acteur n'a aucune envie de revenir à son image de star enfantine.

"I see dead people." Cette phrase a fait de Haley Joel Osment une star il y a 25 ans. Le 6 août 1999, "The Sixth Sense" est sorti dans les salles de cinéma américaines. Le jeune acteur a éclipsé la superstar Bruce Willis dans ce drame surnaturel de M. Night Shyamalan, malgré une performance exceptionnelle de ce dernier. Le jeune Haley Joel a même été nominé pour un Oscar du meilleur second rôle.

Un an plus tard, Haley Joel Osment a suivi avec "Pay It Forward" aux côtés de Kevin Spacey, qui a loué son jeune collègue. En 2001, la star enfantine a joué un robot dans le blockbuster de science-fiction de Steven Spielberg, "A.I. - Artificial Intelligence". Cependant, cela a marqué la fin de la ascension de ce talent exceptionnel.

Comme de nombreux enfants stars, Haley Joel Osment, aujourd'hui âgé de 36 ans, a eu du mal à faire évoluer sa carrière vers l'âge adulte. Tout comme Macaulay Culkin, la star de "Maman, j'ai raté l'avion", Osment n'a pas réussi à maintenir son succès. Cependant, il a réussi à éviter les scandales majeurs et les problèmes de drogue. En 2006, il a été impliqué dans un accident de voiture sous l'influence de l'alcool et a été condamné à suivre des réunions des Alcooliques Anonymes.

Avant "The Sixth Sense", Osment est apparu à la télévision et au cinéma. Découvert à l'âge de quatre ans, il a joué dans une publicité pour une chaîne de restaurants. En 1994, il a joué le fils de Tom Hanks dans "Forrest Gump". Il est ensuite apparu dans plusieurs petits rôles à la télévision, dont "Walker, Texas Ranger" avec Chuck Norris et la série juridique à succès "Ally McBeal" avec Calista Flockhart.

Le talent d'acteur d'Osment est une affaire de famille; son père, Eugene, et sa jeune sœur, Emily, sont également acteurs.

Pas d'envie pour les rôles principaux

Malgré l'absence de grands rôles au cinéma à mesure qu'il vieillissait, Haley Joel Osment a continué à travailler comme acteur et doubleur pour des films et des jeux vidéo. Il a laissé pousser la barbe pour avoir l'air plus mature, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

Il a également choisi délibérément des rôles dans des films non mainstream pour se démarquer de son image de star enfantine. En 2014, il a joué un animateur de podcast dont le meilleur ami se transforme en Morse dans "Tusk" de Kevin Smith, un réalisateur de culte. En 2016, il a joué un Nazi dans "Yoga Hosers" de Smith.

En 2019, l'ancienne star enfantine est apparue dans "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" sur Netflix, aux côtés de Zac Efron, en jouant le tueur en série Ted Bundy. Son rôle dans la série satirique de super-héros "The Boys" est également controversé.

On sait peu de choses sur la vie privée de Haley Joel Osment. Récemment, il s'est concentré sur de petites productions indépendantes. Cependant, l'ancien prodige a un projet plus important en cours. Son nouveau film, "Blink Twice", réalisé par Zoé Kravitz, sortira dans les cinémas allemands le 22 août 2024. Il jouera aux côtés de Channing Tatum, mais une fois de plus dans un second rôle.

