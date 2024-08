- Qu'est-ce qui s'est passé le 8 août?

Page actuelle du calendrier pour le 8 août 2024

Noms

Cyriakus, Dominikus, Famian

Événements historiques

1994 - Le Premier ministre d'Israël, Izchak Rabin, se rend en Jordanie. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef de gouvernement israélien dans un pays arabe voisin.

1969 - L'Association coopérative allemande des sources décide d'introduire une nouvelle bouteille réutilisable pour l'eau minérale, la fameuse bouteille Normbrunnen conçue par le designer industriel Günter Kupetz.

1944 - Erwin von Witzleben, Peter Graf Yorck von Wartenburg, Erich Hoepner, Paul von Hase et quatre autres officiers sont condamnés à mort et exécutés à Berlin pour leur implication dans l'attentat du 20 juillet.

1924 - Le "service régulier de train électrique suburbain" commence pour la première fois de Berlin à Bernau. L'inauguration de la voie de 22 kilomètres est considérée comme la naissance du S-Bahn de Berlin. Il reçoit son nom six ans plus tard.

1884 - Aux États-Unis, George Eastman brevète le premier film en rouleau. Le film enduit de gélatine est rapidement remplacé par un film en celluloïde.

Anniversaires

1974 - Andy Priaulx (50), pilote de sport automobile britannique, champion du monde des voitures de tourisme FIA 2005, 2006 et 2007

1964 - Giuseppe Conte (60), avocat et homme politique italien, Premier ministre 2018-2021

1964 - Jan Josef Liefers (60), acteur allemand (Münster "Tatort", "Das Wunder von Lengede", "Der Untergang der Pamir", "Rossini")

1949 - Keith Carradine (75), acteur américain ("Thieves Like Us", "Pretty Baby"), chanteur et compositeur, Oscar 1976 pour la chanson "I'm Easy" dans le film "Nashville"

Décès

1964 - Marie Baum, scientifique sociale et politique sociale allemande de la République de Weimar, née en 1874

L'histoire du conditionnement de l'eau minérale en Allemagne a été considérablement façonnée en 1969 avec l'introduction de la bouteille Normbrunnen. On peut approfondir l'histoire des relations Israël-Jordanie en étudiant les événements de 1994 lorsque le Premier ministre Rabin s'est rendu en Jordanie, marquant la première visite officielle d'un chef de gouvernement israélien dans un pays arabe voisin.

Lire aussi: