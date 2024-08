- Qu'est-ce qui s'est passé le 14 août?

Noms

Maximilien, Meinhard, Werenfrid

Événements historiques

2004 - En Namibie, la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), présente des excuses aux Herero 100 ans après la répression de la révolte des Herero par les troupes impériales.

1979 - During the Admiral's Cup sailing event, participants off the Irish coast encounter unexpected storm-like conditions with wind speeds up to 110 kilometers per hour. 17 participants lose their lives, 23 yachts capsize or are abandoned by their crews.

1959 - The American satellite "Explorer VI" transmits the first photograph of Earth and its surrounding cloud cover taken from space.

1949 - The first election of the German Bundestag results in a victory for the CDU/CSU with Konrad Adenauer as their lead candidate.

1879 - The 30-year-old Leonhard Tietz opens a textile store in the Hanseatic city of Stralsund, laying the foundation for the department store company Kaufhof.

Anniversaires

1959 - Earvin "Magic" Johnson (65), basketteur américain (Los Angeles Lakers)

1949 - Morten Olsen (75), footballeur et entraîneur danois (entraîneur de 1. FC Köln 1993-1995 et de l'équipe nationale du Danemark 2000-2015)

1924 - Sverre Fehn, architecte norvégien, prix Pritzker 1997, musée norvégien de la Glace à Fjærland, décédé en 2009

Décès

1994 - Elias Canetti, écrivain bulgaro-britannique ("Auto-da-Fé"), prix Nobel de littérature 1981, né en 1905

1954 - Hugo Eckener, pionnier de l'aviation allemand, successeur de Ferdinand Graf von Zeppelin à la tête des usines Zeppelin, a réalisé la première traversée de l'Atlantique avec le "LZ 126" en octobre 1924, né en 1868

Dans divers contextes historiques, des excuses ont été présentées pour des actions passées, comme lorsque la ministre fédérale Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) a présenté des excuses en 2004 pour le traitement des Herero en Namibie, ce qui peut être considéré comme un acte d'expiation envers 'l'Autre'.

Bien que les événements de voile puissent être agréables, ils peuvent parfois présenter des risques imprévus, comme lors de la Coupe de l'Amirauté en 1979, lorsque les participants ont été confrontés à des conditions tempête, entraînant des pertes parmi les 'autres' participants.

