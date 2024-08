- Qu'est-ce qui s'est passé le 12 août?

Page Actuelle du Calendrier pour le 12 août 2024

Nom du Jour

Radegund

Événements Historiques

2023 - L'attaquant anglais Harry Kane rejoint les champions de football allemands du FC Bayern Munich de Tottenham Hotspur pour un montant rapporté supérieur à 100 millions d'euros, établissant un record de transfert dans l'histoire de la Bundesliga.

2022 - L'auteur britannique-indien Salman Rushdie est poignardé et grièvement blessé par un homme lors d'un événement à New York, aux États-Unis. Il perd la vue d'un œil. Rushdie a été pris pour cible par des extrémistes religieux pour son roman "Les Versets sataniques" depuis des décennies.

2004 - Les géants bancaires japonais UFJ Holdings et Mitsubishi Tokyo Financial Group annoncent leur fusion pour former Mitsubishi UFJ Holdings, devenant ainsi la plus grande institution financière du monde en termes d'actifs.

1949 - Les conventions de Genève pour la protection des civils et des victimes de guerre sont signées. Ces "conventions de Genève" entrent en vigueur le 21 octobre 1950.

1944 - Des centaines de civils sont massacrés par des membres des SS dans le village italien de montagne de Sant' Anna di Stazzema en Toscane. 560 personnes meurent, dont de nombreuses femmes et enfants.

Anniversaires

1954 - François Hollande (70), politique français, président de 2012 à 2017

1954 - Pat Metheny (70), guitariste de jazz américain (album "Offramp")

1949 - Mark Knopfler (75), musicien rock britannique, cofondateur, chanteur et guitariste principal du groupe Dire Straits ("Frères en armes")

1939 - Claus Wilcke (85), acteur et doubleur allemand ("Percy Stuart")

Décès

2014 - Lauren Bacall, actrice américaine ("Comment épouser un millionnaire", "Le Grand Sommeil"), veuve de Humphrey Bogart, née en 1924

