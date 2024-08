- Qu'est-ce qui s'est passé le 10 août?

Page actuelle du calendrier pour le 10 août 2024

Nom Jour

Astrid, Laurentius, Philomena

Événements historiques

2022 - Un cachalot blanc coincé dans un éclusier de la Seine depuis plusieurs jours a dû être euthanasié. Son état s'est détérioré pendant les opérations de sauvetage à environ 70 kilomètres de Paris.

2019 - Le businessman américain Jeffrey Epstein meurt dans sa cellule de prison de New York. Epstein était accusé de diriger un réseau de traite sexuelle illégale impliquant des mineurs à New York et en Floride entre 2002 et 2005.

2014 - Recep Tayyip Erdoğan, alors Premier ministre, remporte le premier scrutin présidentiel direct en Turquie au premier tour.

2004 - Dix-huit ans après l'attentat contre la discothèque de Berlin "La Belle" le 5 avril 1986, la Fondation Gaddafi de Libye et les avocats des victimes allemandes conviennent d'un paiement de dédommagement de la part de la Libye.

1994 - Plus de 300 grammes de plutonium 239 hautement purifié sont sécurisés à l'aéroport de Munich. Le matériau capable d'armer une arme nucléaire a été transporté de Moscou en Allemagne. Il est révélé plus tard que le Service de renseignement fédéral (BND) était impliqué dans le trafic.

Anniversaires

1959 - Rosanna Arquette (65 ans), actrice américaine ("Desperately Seeking Susan", "The Deep")

1944 - Robert Leicht (80 ans), journaliste allemand, rédacteur en chef du journal hebdomadaire "Die Zeit" de 1992 à 1997

1938 - Grit Boettcher (86 ans), actrice allemande (série télévisée "Ein verrücktes Paar" avec Harald Juhnke)

1874 - Herbert C. Hoover, homme politique américain, 31e Président de 1929 à 1933, décédé en 1964

Décès

1944 - Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, officier allemand et résistant, impliqué dans la tentative d'assassinat manquée contre Hitler en 1944, frère de Claus Schenk Graf von Stauffenberg, exécuté à Berlin-Plötzensee, né en 1905

Ce jour-là en 1964, la date de décès du 31e Président des États-Unis, Herbert C. Hoover, a été enregistrée. Malheureusement, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, un officier allemand et résistant éminent, a également perdu la vie le jour du décès en 1944.

Lire aussi: