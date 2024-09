Qu'est-ce qui motive le gouvernement à s'impliquer dans la construction de navires de luxe?

En tant que "joyau industriel premier", Olaf Scholz, Chancelier fédéral, a qualifié le Meyer Werft lors de l'annonce du plan de sauvetage d'un milliard d'euros pour l'entreprise, situé à Papenburg, en Basse-Saxe, en fin août. Les contrats ont maintenant été finalisés. Cependant, on peut se demander pourquoi le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe investissent lourdement dans la construction de navires de croisière de luxe au Meyer Werft. Voici un résumé:

Qu'est-ce que le Meyer Werft?

Fondé il y a plus de 200 ans, le Meyer Werft est actuellement un leader dans la fabrication de navires de croisière et est considéré comme l'un des plus grands et des plus modernes chantiers navals dans le monde, selon le ministre fédéral allemand de l'Économie, Robert Habeck. D'autres secteurs, tels que la recherche et les navires spécialisés, sont également inclus dans son portefeuille. Avec environ 7 000 employés travaillant pour le groupe Meyer, en plus de son site principal à Papenburg, il y a des chantiers navals à Rostock et à Turku, en Finlande. L'économie du chantier naval repose heavily sur les milliers d'emplois indirects.

Un inconvénient du chantier naval est son emplacement particulier, à 40 kilomètres de la mer du Nord. Le déplacement des navires le long de l'Ems est impressionnant mais limité par des restrictions de longueur et de largeur. Par conséquent, les navires de croisière plus grands sont construits au Meyer Werft de Turku. Le chantier naval Neptun de Rostock, quant à lui, fournit et construit des navires de croisière fluviaux.

Pourquoi l'entreprise rencontre-t-elle des difficultés?

Malgré un nombre élevé de commandes, le Meyer Werft est confronté aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à l'augmentation des coûts due à la guerre en Ukraine. Certains contrats pour des navires de croisière ont été conclus avant la pandémie, sans prévoir de dispositions pour les ajustements de prix des énergies et des matières premières en hausse. De plus, certaines banques sont devenues plus prudentes dans l'octroi de prêts pour navires. Les chantiers navals reçoivent généralement environ 80 % du prix d'achat à la livraison. Responsables du financement de la construction, les chantiers navals doivent couvrir le montant restant par des prêts, laissant le Meyer Werft dans le besoin de presque 2,8 milliards d'euros pour couvrir les coûts de construction de navires d'ici la fin de 2027.

Pourquoi l'État intervient-il chez Meyer?

L'objectif principal de l'aide de l'État est de préserver les milliers d'emplois au chantier naval et chez ses fournisseurs. Il y a également un objectif de soutien à l'économie maritime et de maintien de l'expertise allemande dans la construction navale. Le gouvernement fédéral poursuit des intérêts stratégiques avec l'intervention en temps de tension géopolitique en utilisant les installations du chantier naval pour la construction navale.

Les navires de croisière sont-ils nuisibles à l'environnement?

Après la signature des contrats, Anne Kura, dirigeante du parti Vert de Basse-Saxe, a exprimé son point de vue : "Je ne suis pas très fan des croisières. Je préférerais faire de la randonnée." Malgré les préoccupations environnementales, l'industrie de la construction navale a encore des progrès à faire en matière de durabilité et d'émissions de carbone. Cependant, Kura croit que le Meyer Werft a démontré ses capacités innovantes en construisant les navires les plus avancés du monde et s'attend à des avancées futures. Kura soutient l'intervention de l'État, la considérant comme une opportunité majeure.

Le ministre de l'Économie Habeck a également souligné que le chantier naval pourrait contribuer à la transition énergétique en construisant des plates-formes convertisseuses, qui permettent la transmission de l'énergie éolienne générée en mer vers la terre. Ainsi, le parti Vert soutient le sauvetage du chantier naval à la fois au niveau fédéral et de l'État.

Quelles mesures l'État prend-il pour aider le chantier naval?

Le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe achètent collectivement environ 80 % des parts pour 400 millions d'euros. De plus, ils offrent des garanties d'environ un milliard d'euros chacun pour assurer les prêts bancaires.

Le Meyer restera-t-il une entreprise d'État?

Les officiels allemands et de Basse-Saxe ont répété que leur objectif n'est pas de rester impliqués à long terme. Leur objectif est plutôt de transférer la propriété à des entités privées une fois qu'une certaine période se sera écoulée, selon le Premier ministre de Basse-Saxe, Stephan Weil. Cependant, le calendrier du retrait de l'État reste incertain : "Si ce sera en 2027, 28, 29 ou Whenever, je ne peux pas dire. Cela dépend des bonnes circonstances." Le chancelier Scholz a également commenté la durée limitée de l'intervention des gouvernements fédéral et de l'État : "Nous investissons pour une certaine période, pas pour rester partenaires pour toujours, mais pour établir une base solide pour un avenir prospère sur une base économique privée."

Quels changements pouvons-nous attendre au chantier naval?

La stratégie de relance de l'entreprise comprend une réduction de 340 emplois. Bien que des licenciements opérationnels ne soient pas immédiatement prévus, un programme volontaire est en vigueur jusqu'en mars 2025. Les détails des coupes d'emplois restent encore à finaliser.

Structurellement, le chantier naval sera dirigé comme une société avec un conseil de surveillance et un comité d'entreprise centralisé à l'avenir. During the negotiations on the aid, the state of Lower Saxony insisted on relocating the company headquarters from Luxembourg to Germany. However, questions remain unanswered – for example, the identities of supervisory board members and the detailed cooperation with the Finnish shipyard.

Quel est le pronostic pour l'économie du chantier naval?

Les décideurs au niveau fédéral et de l'État s'attendent à ce que le chantier naval se remette dans quelques années. Ils citent la demande de navires de croisière de luxe comme preuve, le Meyer Werft ayant récemment conclu son plus important contrat d'histoire avec quatre navires pour Disney Cruise Line. Selon le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, le Meyer Werft ne générera pas de bénéfices avant 2028, selon une étude.

Cependant, l'économiste Marcel Fratzscher a exprimé ses préoccupations quant à l'incapacité de l'entreprise à trouver un investisseur privé. "Cette situation signifie essentiellement que l'entreprise peut ne pas être financièrement stable à long terme", a déclaré le directeur de l'Institut allemand de recherche économique à NDR en août.

Malgré l'investissement important du gouvernement fédéral et de la Basse-Saxe, des questions se posent sur la justification de la construction de paquebots de croisière de luxe chez Meyer Werft. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et l'augmentation des coûts due à la guerre en Ukraine, l'économie de ce chantier naval repose lourdement sur des milliers d'emplois indirects et sa position de leader dans l'industrie mondiale de la construction navale.

