Qu'est-ce qui fait de Tiger Woods un jour parfait ?

Comment une icône du sport mondial passerait-elle sa journée parfaite ? L'émission Living Golf de CNN l'a découvert.

De la musique du générique de "Caddyshack" le matin à un verre le soir avec son père, décédé en 2006 à l'âge de 74 ans, Woods a révélé ce que seraient ses 24 heures de rêve.

Le joueur de 41 ans s'est entretenu en exclusivité avec Living Golf lors d'un récent voyage à Dubaï. Pour en savoir plus sur Woods, regardez l'intégralité de l'émission "Four Days with Tiger" en ligne ou sur CNN International en mars.

Source: edition.cnn.com