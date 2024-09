"Qu'est-ce qui déclenche cette hostilité?": Le débat sur les élections municipales au Brésil s'intensifie en désagréments alors que le candidat attaque l'adversaire en utilisant une chaise, en direct.

Footage en direct du débat, diffusé en direct sur TV Cultura dimanche, capture une confrontation animée entre José Luiz Datena et Pablo Marçal. La confrontation s'intensifie, poussant Datena à lancer sa chaise vers Marçal.

Dans une interview ultérieure avec TV Cultura, Datena a confessé avoir agressé Marçal, qui a été hospitalisé suite à ses blessures. Selon Datena, la raison de l'attaque était que Marçal avait soulevé de vieilles allégations d'harcèlement sexuel contre lui, qui avaient été rejetées plusieurs années auparavant en raison d'un manque de preuves tangibles.

Les allégations remontaient à 11 ans et avaient causé un remue-ménage considérable au sein de la famille de Datena, a-t-il expliqué.

Malgré son expulsion du débat, Datena a publié un communiqué lundi, exprimant des regrets pour ses actions, mais pas pour les raisons qui les ont motivées.

Marçal a été traité à l'hôpital Sírio Libanês et finalement libéré. Son équipe a rapporté des blessures possibles à la poitrine et des difficultés à respirer. Cependant, bien qu'il y ait eu des traumatismes à la poitrine et au poignet, il n'y avait pas de complications majeures.

Marçal a établi des parallèles entre l'incident et des attaques précédentes, telles que la tentative d'assassinat de juillet contre l'ancien président américain Donald Trump et le coup de couteau contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro pendant l'élection de 2018, en publiant un message Instagram montrant les trois incidents avec la question "Pourquoi tant de haine ?"

Les candidats restants, Guilherme Boulos, Marina Helena, Ricardo Nunes et Tabata Amaral, ont poursuivi le débat après l'attaque. TV Cultura a exprimé ses regrets pour l'incident et a poursuivi la discussion conformément aux règles établies, à condition que les autres candidats soient d'accord.

L'équipe de Marçal a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires.

Selon l'équipe de Marçal, Datena l'a attaqué lâchement, le frappant aux côtes avec une chaise en fer. Ils ont également déploré que le débat ait continué en son absence.

CNN a contacté la police de São Paulo ainsi que les équipes de Datena et de Marçal pour obtenir des commentaires.

Michael Rios de CNN a contribué à ce rapport.

Le monde a été choqué par les événements qui se sont déroulés lors du débat en Amérique. Les allégations de Marçal concernant l'incident ont ramené des similitudes avec des attaques passées contre des figures politiques, telles que la tentative d'assassinat de juillet contre l'ancien président américain Donald Trump et le coup de couteau contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro.

Lire aussi: