Qu'est-ce qui comprend et exclut les droits à l'allocation de citoyen?

Aide Sociale comme Filet de Sécurité: Ce type d'aide financière est conçu pour garantir que les besoins fondamentaux des gens sont satisfaits. Un revenu supplémentaire peut être gagné, mais il y a des restrictions. Qu'est-ce qui peut être conservé, qu'est-ce qui est calculé?

Plus de cinq millions de personnes en Allemagne reçoivent cette forme d'aide des centres pour l'emploi. Elle fournit une allocation pour les chercheurs d'emploi et leurs familles lorsqu'ils cessent de recevoir des prestations d'indemnisation du chômage ou qu'ils reçoivent une somme insuffisante pour couvrir les coûts de vie.

Les bénéficiaires de cette aide peuvent également avoir d'autres sources de revenus ou gagner de l'argent supplémentaire. Cependant, ceux-ci sont calculés avec l'allocation de base. Voici quelques faits et chiffres concernant les revenus supplémentaires, les revenus supplémentaires et les déductions que les personnes bénéficiant de cette aide doivent connaître.

Combien de revenus supplémentaires puis-je gagner?

Il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez gagner. Il pourrait même être suffisant pour couvrir vos dépenses à nouveau.

"Les personnes chanceuses peuvent se libérer de cette aide", déclare Frank Lackmann, conseiller à Caritas à Aix-la-Chapelle. Bien que cela ne soit pas toujours possible, ceux qui travaillent tout en bénéficiant de cette aide auront plus d'argent dans leurs poches, selon Lackmann, en fonction de ce qu'ils peuvent conserver de leurs gains.

Quelle partie de mes revenus sera prise en compte?

Selon le Code de la sécurité sociale (SGB II), les revenus du travail doivent être déduits de cette aide financière. Les déductions et les exonérations garantissent que une partie importante des revenus supplémentaires reste. Un montant fixe de 100 euros est toujours exonéré. "Quelle que soit le niveau de salaire", déclare Frank Lackmann.

Des montants supplémentaires basés sur le niveau de revenu sont ajoutés à cette somme fixe. Par exemple, les travailleurs à temps partiel peuvent déduire additionally 20 % des 100 euros. Le calcul serait le suivant: 520 euros moins le montant fixe égal 420 euros, dont 20 % est égal à 84 euros, ce qui donne un montant d'exonération total de 184 euros. Les travailleurs à temps partiel peuvent ajouter ce montant à leur aide financière.

Les adultes célibataires sans enfants ayant un revenu brut allant jusqu'à 1 200 euros peuvent atteindre un montant d'exonération maximum de 348 euros. Ces montants sont basés sur le salaire brut. Cependant, comme ils sont déduits du net, le calcul devient plus complexe.

Le montant réduit et ce qui reste dépend de facteurs tels que l'état civil, les enfants, leur âge, les frais de déplacement, les assurances et les impôts. Comme cela est différent pour chacun, "les déductions sont toujours déterminées individuellement pour chaque cas", explique Irmgard Pirkl de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA). Le ministère fédéral du Travail dispose d'un calculateur d'exonérations en ligne pour référence initiale.

Quels revenus sont également déduits de cette aide?

Selon le SGB II, tous les revenus doivent être pris en compte. Cela signifie que l'aide est réduite non seulement par les revenus supplémentaires, mais aussi par les prestations monétaires provenant d'autres sources. Cela comprend les prestations pour enfants et parental, l'entretien, les prestations de maladie et de chômage, les pensions, les revenus locatifs, les intérêts, les dividendes et les indemnités de départ.

Le centre pour l'emploi calcule ces revenus ainsi que le besoin correspondant qu'il a déterminé - en totalité. Il n'y a pas d'exonérations comme pour les salaires. Si les revenus supplémentaires dépassent le besoin, cette aide n'est généralement pas accordée.

Et les prestations pour enfants et le loyer?

Cette aide comprend les coûts de loyer. Par conséquent, ses bénéficiaires ne reçoivent généralement pas de supplément de loyer. Les centres pour l'emploi, selon Frank Lackmann, comparent si cette aide ou le supplément de loyer serait plus avantageux. Si quelqu'un est financièrement mieux loti avec le supplément de loyer, il doit principalement en faire la demande.

L'allocation pour enfants est intégralement déduite. Cependant, le taux standard pour les enfants dans cette aide est plus élevé que le montant de l'allocation pour enfants. Par conséquent, il y a un peu plus d'argent disponible pour la prochaine génération.

Les parents ont également la possibilité de demander le fameux Complément familial au lieu de cette aide. Selon le conseiller de Caritas Lackmann, cette prestation sociale est disponible si le revenu est suffisant pour les parents mais pas pour les enfants. La famille reçoit alors en plus l'allocation pour enfants. Remarque : "La réception du Complément familial et du supplément de loyer en même temps que cette aide est mutuellement exclusive."

Quels revenus restent intacts?

Certains revenus restent intacts. Par exemple, les pensions, l'allocation pour les personnes aveugles, les prestations maternité et les prestations pour les victimes de guerre ou de crime. Les étudiants peuvent conserver leur revenu des jobs d'été. L'aide immédiate en cas de catastrophe et les fameuses "dons honorifiques" de l'État à l'occasion des anniversaires de mariage et des anniversaires restent également sans déduction.

Que se passe-t-il pour les héritages et l'immobilier?

Les appartements habités sont généralement protégés jusqu'à une superficie de 130 mètres carrés, et les maisons individuelles jusqu'à 140 mètres carrés. Par conséquent, les bénéficiaires de cette aide peuvent continuer à y vivre - à condition que les coûts et les charges pour le logement soient raisonnables.

Pour les appartements loués, la demande de cette aide est réduite par le revenu locatif total. Dans le pire des cas, les personnes concernées ne reçoivent rien. "Si vous gagnez 2500 euros de loyer, vous n'avez pas besoin de cette aide", déclare Pirkl. De plus, les propriétés louées comptent comme des actifs et sont souventworth plus que les actifs protégés.

Pour les héritages et autres actifs tels que les actions, les bijoux de valeur et les économies, des périodes d'attente s'appliquent. "Au cours de la première année de réception de cette aide, seules les sommes importantes sont prélevées", déclare le porte-parole de l'Agence fédérale pour l'emploi. Par la suite, l'État s'attend à ce que les bénéficiaires de cette aide couvrent leurs frais de vie à partir de leurs actifs avant de demander de l'aide.

During the first year, high allowances apply: around 40,000 euros for the applicant, plus 15,000 euros for each additional member of the needy community. After the waiting period, the protected assets amount to 15,000 euros for each person living in the needy community. Any assets above this are taken into account.

En Allemagne, les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent toucher un revenu supplémentaire, mais celui-ci est soumis à des calculs et des déductions. Conformément au Code de la sécurité sociale (SGB II), une partie importante de ce revenu supplémentaire est exonérée, avec un montant fixe de 100 euros toujours exonéré et des montants supplémentaires en pourcentage ajoutés en fonction du niveau de revenu.

Il est important de noter que l'allocation familiale est intégralement déduite de cette aide, mais le taux standard pour les enfants dans cette aide est plus élevé que le montant de l'Allocation familiale, offrant ainsi un peu plus d'argent pour la prochaine génération.

Lire aussi: