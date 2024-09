Quels individus sont jumelés à Potsdam?

Après les élections en Brandebourg, les derniers sondages indiquent une mince majorité pour la coalition actuelle rouge-noir-verte, à condition que les Verts obtiennent un siège au Parlement régional. Cependant, les chances du parti des Verts de franchir le seuil des cinq pour cent ne sont pas certaines.

Un sondage réalisé quelques jours avant l'élection montre que les Verts, la gauche et les électeurs indépendants sont tous en deçà du seuil nécessaire. Quelles implications cela a-t-il pour les possibilités de coalition au Parlement du Brandebourg ? Examinons le calculateur de coalition ntv.de avec les dernières données de sondage :

Veuillez noter : Les données du Calculateur de coalition sont constamment mises à jour.

Les sociaux-démocrates enregistrent de bons résultats dans les sondages du Brandebourg, avec des résultats allant de 22 à 26 pour cent. Le ministre-président sortant et candidat SPD Dietmar Woidke pousse son parti à être la force la plus puissante dans cet État de l'Est. Cependant, l'AfD a constamment mieux performé dans les récents sondages.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a une chance de devenir la plus grande faction au Parlement régional, sur les traces de la Thuringe. Cependant, le chef de faction de l'AfD, Hans-Christoph Berndt, n'a aucune perspective de réussite pour la formation d'un gouvernement : il est politiquement seul à Potsdam sans alliés.

L'AfD court également le risque de répéter le scénario de l'élection d'État de 2019, où le parti d'extrême droite a été en tête des sondages avant l'élection, mais a terminé derrière le SPD le soir de l'élection. Le ministre-président sortant Woidke compte sur un résultat similaire cette fois-ci.

Le politique expérimenté SPD est bien apprécié du public, plus de la moitié des répondants souhaitant qu'il continue en tant que ministre-président. Dietmar Woidke ne laisse aucune pierre non tournée : il a annoncé sa démission en cas de victoire de l'AfD. "Si l'AfD arrive en tête, je ne peux pas continuer en tant que ministre-président", a déclaré Woidke.

Seulement trois partis en plus de l'AfD ?

Beaucoup dépend du nombre de voix que les autres partis reçoivent au Brandebourg. La CDU pourrait obtenir jusqu'à 16 pour cent avec son candidat principal Jan Redmann, se positionnant comme la troisième force la plus puissante au Parlement de Potsdam, tandis que la faction Wagenknecht (BSW) est estimée à jusqu'à 14 pour cent.

Si les Verts, la gauche et les électeurs indépendants ne franchissent pas le seuil des cinq pour cent le soir de l'élection, cela dépendra des résultats du vote au niveau des circonscriptions : si l'un de ces partis obtient un mandat direct dans l'une des 44 circonscriptions du Brandebourg, il pourrait encore entrer au Parlement régional en tant que faction.

Si ni les Verts, la gauche ni les électeurs indépendants ne réussissent, Woidke devrait envisager un nouvel arrangement en cas de victoire. Dans ce scénario, seuls quatre partis - au lieu des six actuels - seraient représentés au Parlement du Brandebourg. Le SPD pourrait alors devoir former un gouvernement sur la base d'une coalition rouge-noir-violète au lieu d'une "Kenya" coalition.

La Commission, reconnaissant l'impact potentiel des résultats du vote au niveau des circonscriptions, a également publié un rapport sur l'utilisation des données pour analyser les possibilités que les petits partis obtiennent un mandat direct dans les circonscriptions du Brandebourg et entrent au Parlement régional en tant que faction. Si ni les Verts, la gauche ni les électeurs indépendants ne parviennent pas à franchir le seuil des cinq pour cent, la structure actuelle de la coalition au Parlement du Brandebourg changerait considérablement, obligeant le SPD à considérer des options de coalition alternatives telles qu'une coalition rouge-noir-violète.

Lire aussi: