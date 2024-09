Ascension vers la Prominence ou Sur la Voie de la Gloire - Quels descendants de personnalités influentes ont réussi et lesquels ont échoué dans leur carrière?

Les Enfants de la Népotisme Détestent le Label "Enfant de la Népotisme". Cette expression suscite une "inquiétude profonde" chez eux, selon Zoe Kravitz, fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet. Elle la trouve "triste", tout comme Maude Apatow, fille de Judd Apatow et Leslie Mann. "Les gens sont impatients de vous rabaisser et de dire : Vous n'avez pas votre place ici", croit Gwyneth Paltrow, fille de Blythe Danner et Bruce Paltrow.

Paltrow s'est forgé une réputation d'actrice, de gagnante d'un Oscar et de haute prêtresse de l'amour-propre à Hollywood. Cependant, elle sait que quoi que fasse sa fille Apple ou son fils Moses à l'avenir, cela sera examiné à travers la loupe "Ce sont les enfants de Gwyneth Paltrow et Chris Martin".

Les Enfants de la Népotisme Sont Souvent Identifiés par leurs Parents

Depuis que le terme "Enfant de la Népotisme" a émergé en ligne il y a quelques années, les enfants de parents célèbres sont souvent réduits à ces deux mots. "Népotisme" vient du mot anglais "nepotism", impliquant le favoritisme. Les Enfants de la Népotisme sont des individus qui réussissent ou échouent grâce aux noms et aux relations de leur famille dans le monde professionnel. Comme, par exemple, Brooklyn Beckham, qui malgré son nom n'a dimostré aucun talent nulle part et est devenu la cible de plaisanteries parmi les analystes des Enfants de la Népotisme. Alors, qui a réussi et qui a échoué ? Jetons un coup d'œil.

En Difficulté :

Brooklyn Beckham, fils de Victoria et David Beckham. Il a tout essayé, en tant que footballeur, mannequin et photographe. Son livre de photographies a été critiqué pour ses photos d'éléphants floues. Ensuite, il s'est tourné vers la cuisine : sous la bannière "Cookin' with Brooklyn", il sert des plats étranges à ses abonnés Instagram, comme un sandwich au fromage. Si seulement il avait cuit les flocons de banane de son père ! Au moins, il a plus de 16 millions d'abonnés, qui lui procurent l'attention que reçoit un Enfant de la Népotisme grâce à son nom.

Jaden Smith, fils de Will et Jada Smith. Il a essayé le cinéma et la musique comme son père. Il est apparu dans les films de son père "The Pursuit of Happyness" et "After Earth", qui ont reçu des critiques mitigées. Il a également sorti trois albums, aucun n'ayant été un succès. Ses conseils aux enfants de quitter l'école au lieu de recevoir une éducation lui ont valu l'image d'un Enfant de la Népotisme négatif : une mauvaise influence !

Occasionnellement sous les projecteurs :

Eve Hewson, fille du chanteur de U2 Bono Vox et d'Ali Hewson. Elle joue la comédie, mais pas comme son père ("J'ai été renvoyé du groupe familial parce que j'étais trop enthousiaste"), et elle a connu un succès modeste. Mais maintenant, elle a marché sur le tapis rouge à la première de "The Perfect Couple" avec Nicole Kidman et Liev Schreiber - dans le film Netflix, elle a un rôle important. Sa carrière est en plein essor !

Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Elle a signé son premier contrat de mannequin à 16 ans - avec Chanel, comme sa mère. Ensuite, elle a suivi son père dans le cinéma, apparaissant dans quelques choses et étant nommée pour un César français du Meilleur Espoir Féminin. Elle s'oppose à la catégorie Enfant de la Népotisme : "Peut-être que tu as un pied dans la porte, mais ensuite il y a beaucoup de travail à faire." these days, Depp est plus souvent vue dans les colonnes people, grâce à sa relation avec le rappeur américain 070 Shake.

Un Comeback en Vue :

Gene Gallagher, fils de Liam Gallagher et Nicole Appleton. Il est récemment sorti d'une soirée arrosée au "Chiltern Firehouse" à Londres, en faisant un doigt d'honneur aux photographes qui attendaient - et en ressemblant plus que jamais à son père. Son père fait une tournée de comeback avec Oasis l'année prochaine. Gene et son groupe Villanelle pourraient-ils être la première partie ? "Ils sont bons !" a dit Liam Gallagher. Gene en a marre du stigmate "enfant de la népotisme" : "Les gens me disent, 'Oh, ça doit être si facile pour toi de mettre un groupe sur pied.' Ce n'est pas le cas. Nous gagnons nos galons." Lesquels, seul il le sait pour l'instant.

Dans les Pas de leurs Parents :

Lila Grace Moss, fille de Kate Moss et Jefferson Hack. Elle a suivi les pas de sa mère dans le mannequinat, qui sont assez impressionnants. Kate Moss a été vue dans des campagnes iconiques de Calvin Klein, mais aussi dans des photos montrant qu'elle sniffe de la cocaïne. Une carrière en montagnes russes qui a laissé des traces. Jusqu'à présent, Lila Grace n'a fait

Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford et Rande Gerber. Elle est le sosie de sa mère et est devenue un top modèle comme elle. Regarder Kaia sur le podium, c'est comme faire un voyage retour à l'époque dorée des supermodels que Cindy a dominé avec Tatiana Patitz, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Christy Turlington. Anecdote amusante : la fille de Christy, Grace Burns, est également sur le podium - mais pas aussi réussie que Kaia Gerber.

Dakota Johnson, fille de Melanie Griffith et Don Johnson. Fille d'actrice, père acteur - pas de surprise là-dedans. Dakota a acquis de la notoriété avec "Cinquante Nuances de Grey". Oui, cela lui a valu un Razzie pour la pire actrice en 2016, mais qui s'en soucie ? Sa mère était également un "enfant de népotisme" en tant que fille de Tippi Hedren, et Johnson sort avec Chris Martin de Coldplay - elle a une histoire captivante !

Hailey Bieber, fille de Stephen Baldwin et nièce d'Alec Baldwin. Enfin, une lady Baldwin domine les charts - en tant que modèle. Et en plus, elle est mariée à Justin Bieber et vient tout juste d'accueillir leur propre "enfant de népotisme" - le petit Jack.

Les filles Kardashian-Jenner : Kim, Khloe et Kourtney (dont le père était l'avocat d'O.J. Simpson, Robert Kardashian) et Kendall et Kylie (dont le père est l'ancien olympique Bruce Jenner, maintenant Caitlyn Jenner) sont devenues des influenceuses sur les réseaux sociaux, des femmes d'affaires, des épouses de rappeurs ou des modèles - tout grâce à leur mère, Kris. Elles sont célèbres et riches, très riches. C'est le rêve !

Traceant leur propre chemin :

Jessica Springsteen, fille de Bruce Springsteen et Patti Scialfa. Elle a développé une passion pour l'équitation à l'âge tendre de cinq ans grâce à sa mère et est devenue une cavalière aguerrie. Jessica a intégré l'équipe olympique américaine de saut d'obstacles et a remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Son frère travaille comme pompier dans le New Jersey - les enfants de Springsteen sont tous passionnés par les animaux et aider les autres. C'est le style de vie du Boss !

Eve Jobs, fille de Steve Jobs et Laurene Powell Jobs. La chance du monde est avec ces cavaliers : Eve monte également à cheval, bien qu'elle ne soit pas aussi médaillée, mais avec succès. Elle est également mannequin, signée chez DNA Models à New York. Elle n'est pas aussi avide d'attention que Kendall Jenner ou Hailey Bieber. Un esprit humble !

Les enfants de stars, comme ceux de Gwyneth Paltrow, sont constamment sous surveillance, que ce soit pour leurs talents ou leurs réalisations. Malgré son succès en tant qu'actrice et gagnante d'un Oscar, Paltrow reconnaît que Apple et Moses seront jugés sous la loupe "Ce sont les enfants de Gwyneth Paltrow et Chris Martin".

Suivant la tendance des parents célèbres, Brooklyn Beckham a essayé plusieurs professions, du football à la photographie et à la cuisine. despite having over 16 million followers, his talent has been a subject of debate among Nepotistic Offspring analysts, similar to the criticisms faced by Brooklyn Beckham.

