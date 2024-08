Quelqu'un peut empêcher Manchester City de remporter un cinquième titre?

Il ne reste pas grand-chose pour lui et son équipe à accomplir, et les questions sur le fait de savoir si cette saison est la dernière de Guardiola au club persisteront probablement toute la saison.

Le Catalan a révélé plus tôt cette année qu'il avait même des doutes sur son retour pour la saison dernière, remportant un quatrième titre de Premier League consécutif, en se demandant après avoir remporté le triplé la saison précédente : "Pourquoi suis-je ici ?"

Finalement, l'idée de devenir la première équipe à remporter quatre titres de Premier League d'affilée a suffi à Guardiola pour retrouver son intensité et sa motivation, mais que faire ensuite ?

"Je ne sais pas pour le moment", a admis Guardiola, dont le contrat court jusqu'à la fin de cette saison prochaine.

Mais avoir l'une des meilleures équipes de l'histoire de la Premier League à son retour après les vacances d'été doit aider à contrer les doutes.

Après des questions sur les avenirs de Kevin de Bruyne, capitaine, et d'Ederson, gardien de but, le noyau de l'équipe reste intact. La vente de Julián Álvarez, principalement utilisé comme remplaçant d'Erling Haaland, à l'Atlético Madrid est le seul départ notable, mais Manchester City ne devrait pas en souffrir beaucoup.

Le seul transfert réalisé par City jusqu'à présent est l'arrivée de Savinho, attaquant de 20 ans, en provenance de Troyes pour un montant rapporté de 27,5 millions de dollars. Mais la nouvelle de la fracture de la jambe d'Oscar Bobb, jeune prometteur, devrait entraîner une nouvelle incursion sur le marché des transferts.

Avec une équipe stable qui sait gagner et l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, City entrera une fois de plus en favori pour remporter la Premier League.

Avec Liverpool en période de transition après le départ de Jürgen Klopp et l'arrivée d'Arne Slot, Arsenal est probablement le seul véritable concurrent au titre.

L'équipe de Mikel Arteta a poussé City jusqu'au bout ces deux dernières saisons, mais n'a pas encore réussi à les surpasser.

Les détracteurs ont dit que la quasi-victoire de 2022-23 était un coup de chance et que les Gunners avaient surperformé. La saison dernière a prouvé le contraire.

Non seulement Arsenal a-t-il suivi City de près, mais l'équipe a progressé et a obligé Guardiola à améliorer la sienne.

Comme la saison dernière l'a montré, cette équipe d'Arsenal a la trempe pour un défi de titre et ne manquera Certainly pas de motivation après avoir été si près de remporter le premier titre de Premier League depuis 2004 la saison dernière.

L'équipe a rendu le prêt du gardien David Raya permanent et ajouté le défenseur central italien Riccardo Calafiori, l'un des meilleurs joueurs de l'Euro 2024, pour un montant relativement modique de 49,5 millions de dollars en provenance de Bologne.

Le fait qu'Arteta soit l'ancien adjoint de Guardiola à City et considéré comme un protégé ne fait qu'ajouter au suspense de la confrontation entre ces deux clubs.

Such est le désir d'Arteta de surpasser son ancien mentor qu'il a récemment utilisé une technique inhabituelle avec l'équipe pour s'assurer que ses joueurs sont prêts pour la saison à venir.

L'ancien capitaine d'Arsenal a embauché des pickpockets pour voler des objets de valeur dans les poches des joueurs pendant qu'ils dînaient, ne leur révélant qu'après ce qui s'était passé.

Leçon : rester toujours alerte et vigilant, apparemment.

Hors d'Arsenal, il est difficile de convaincre qu'il y a un autre concurrent pour le titre.

Liverpool, après avoir quitté Klopp, entrera naturellement dans une période de transition alors que le nouveau manager Slot essaie d'imprimer sa marque sur l'équipe.

Il y a aussi l'impact émotionnel du départ d'une légende du club comme Klopp sur les joueurs et les fans, et Slot aura Certainly un travail difficile pour essayer de réinstiller le même niveau d'enthousiasme et de croyance qui a défini l'époque de l'Allemand au club.

Le noyau de l'équipe reste cependant largement le même, et cette continuité aidera Certainly Slot à s'installer dans son nouveau poste.

Manchester United a inexplicablement décidé de prolonger le contrat d'Erik ten Hag après une autre saison difficile, la victoire en FA Cup le dernier jour semblant suffisante pour convaincre les nouveaux propriétaires que les deux dernières saisons décevantes n'avaient pas eu lieu.

L'équipe a également fait une entrée remarquée sur le marché des transferts, signant Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui de Bayern Munich, ainsi que les signatures très prometteuses de Joshua Zirkzee et Leny Yoro.

Cependant, des questions ont été posées sur le montant rapporté de 68,5 millions de dollars payé pour Yoro, un joueur qui n'avait qu'un an de contrat restant à son ancien club Lille.

L'activité de transfert de Chelsea, en revanche, laisse de nombreux commentateurs et fans perplexes.

Le club a maintenant un effectif de première équipe gonflé à 44 joueurs sous contrat, et malgré ce nombre important, les fans sont restés déçus par l'équipe assemblée par le club.

Mauricio Pochettino a été quelque peu surprenant sacked à la fin de la saison dernière après une bonne fin de saison, et le nouveau manager Enzo Maresca, qui a conduit Leicester City à la promotion de la Championship la saison dernière, aura Certainly un travail difficile pour ne pas seulement choisir son équipe, mais développer une certaine chimie entre les joueurs.

Aston Villa, qui a terminé quatrième la saison dernière et s'est qualifié pour la Ligue des champions, sera Certainly une menace pour les quatre premiers à nouveau. Cependant, gérer la Ligue des champions avec la Premier League sera une tâche bien plus difficile que la Ligue Europa, mais la demi-finale de la saison dernière prouve que cette équipe a la force de concourir sur deux fronts.

Tottenham Hotspur, que Villa a devancé pour la quatrième place la saison dernière, s'attendra Certainly à des améliorations significatives par rapport à la transition de la saison dernière sous le nouveau manager Ange Postecoglou.

Le club a dépensé une somme faramineuse de 71 millions de dollars pour l'attaquant de Bournemouth, Dominic Solanke, et 45,5 millions de dollars pour le prometteur Archie Gray, âgé de 18 ans, en provenance de Leeds. À présent, à l'aube de sa deuxième saison à la tête de l'équipe, les attentes seront légitimement plus élevées qu'elles ne l'étaient lors de la campagne précédente.

À l'autre bout du classement, la montée en Premier League est aussi intimidante qu'elle l'a toujours été pour les clubs promus. La saison dernière, les trois équipes promues ont été reléguées Immediately as the gulf between the Championship and Premier League increases every year.

Cette saison, Leicester City semble avoir construit une équipe compétitive, mais a été touché par le double coup du départ de son manager Maresca et de son joueur star, Kiernan Frank Dewsbury-Hall, tous deux rejoints par Chelsea.

Ipswich, qui évoluait il y a seulement deux ans dans le troisième échelon du football anglais, a été renforcé par le maintien de son manager Kieran McKenna pour la saison à venir, malgré les intérêts de Chelsea et de Brighton, avant de signer un nouveau contrat de quatre ans.

Southampton est naturellement favori pour être relégué après être monté en Premier League via la finale des play-offs, mais a réussi à terminer à une impressionnante 14ème place la dernière fois que cela s'est produit en 2013. Le manager Russell Martin est déterminé à maintenir son style de football basé sur la possession et la passe en défense, toujours une tactique risquée pour une équipe promu.

L'amour de Guardiola pour le football et sa passion pour la victoire vont au-delà du titre de la Premier League, comme il l'a révélé en exprimant son désir de se prouver à nouveau dans le sport. Malgré les rumeurs sur son avenir, le manager de Manchester City est déterminé à mener son équipe vers une autre saison réussie.

Le football et la compétition ont toujours été au cœur de la carrière de Guardiola, et son engagement envers Manchester City continue d'inspirer ses joueurs et d'enflammer la passion pour le beau jeu dans le cœur de ses fans.

