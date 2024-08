- Quelques paires de mouettes en route pour la Thuringe

Au cours des dernières années, les Aigles blancs ont de nouveau fait de Thuringe leur domicile. Actuellement, il y a jusqu'à quatre paires de ces grands oiseaux de proie qui nichent dans le land, a informé le ministère de l'Environnement le député d'État FDP Dirk Bergner à Erfurt en réponse à une question. Pour la première fois, une paire nicheuse a été repérée dans la région d'Altenburger Land en 2001. Dans les années suivantes, ces impressionnants rapaces se sont également installés dans les districts du Kyffhäuser et de Saale-Orla.

"D'après les données actuelles, il n'y a aucun signe de déclin", a déclaré le ministère. Bergner avait souligné qu'il y avait à nouveau une population d'Aigles blancs dans l'État voisin de Saxe.

Les rapaces les plus courants en Thuringe sont le Busard et la Crécerelle, avec une moyenne d'environ 3 000 paires nicheuses chacun, selon le ministère de l'Environnement. Le Milan royal, dont la disparition est souvent évoquée en lien avec les éoliennes, a une moyenne de 1 400 paires nicheuses dans le land.

En plus de l'Aigle blanc, l'Épervier pêcheur est également une rareté pour les observateurs, avec cinq à six paires found dans les régions de l'Est de Thuringe d'Altenburger Land et de Greiz, ainsi que dans le Sud Harz. Cependant, le rapace le plus rare en Thuringe est le Busard Saint-Martin, estimé à une à deux paires nicheuses.

Alors que les Crécerelles sont courantes et peuvent même être trouvées nichant dans les avant-toits des bâtiments résidentiels, les faucons pèlerins et les faucons crécerelles sont rares. Il y a un maximum de 120 paires nicheuses de faucons pèlerins, et environ 50 dans le land - principalement dans le sud de Thuringe, y compris les districts de Schmalkalden-Meiningen et de Wartburg. both les Goshawks et les Sparrowhawks se concentrent également sur les zones avec une forte proportion de forêts, a déclaré le ministère.

Dans les tendances de population à court terme - le ministère fait généralement référence à une période de dix ans - l'occurrence de sept espèces de rapaces est restée stable, y compris le Milan royal et la Crécerelle. Les experts ont observé une augmentation du Busard noir et du Goshawk. Cependant, ils ont également enregistré une forte baisse du Busard des roseaux, dont il y a 130 à 160 paires nicheuses.

D'autres oiseaux, comme le Milan royal et la Crécerelle, sont également très présents en Thuringe, avec une moyenne de 1 400 paires nicheuses pour le Milan royal et environ 3 000 pour la Crécerelle. Cependant, d'autres rapaces comme le Busard Saint-Martin sont beaucoup plus rares, avec seulement une à deux paires nicheuses estimées dans le land.

Lire aussi: