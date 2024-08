- Quelque 55 000 signatures pour une pétition pour un congé scolaire

La pétition des citoyens pour un congé éducatif en Saxe approche de son terme. Elle vise à garantir que les employés bénéficient de cinq jours de congé rémunérés par an pour la formation continue. Environ 55 000 signatures pour la pétition ont été confirmées et seront remises au président du Parlement régional de Saxe, Matthias Rößler, le 21 août, a annoncé la Confédération allemande des syndicats (DGB).

"C'est une grande réussite. L'appel à un congé éducatif légal en Saxe se fait de plus en plus entendre à l'approche des élections régionales. 55 000 citoyens introduisent une loi au Parlement régional de Saxe par la démocratie directe et s'attendent à ce que toutes les forces démocratiques au Parlement prennent leur demande au sérieux", a expliqué Daniela Kolbe, vice-présidente de la DGB et tutrice de la pétition.

Depuis septembre, une coalition de syndicats, de partis, d'organisations religieuses, indépendantes et sociales collecte des signatures pour la pétition "5 jours de temps éducatif pour la Saxe". Depuis que plus de 40 000 signatures ont été réunies, la pétition peut être examinée pour sa recevabilité. Si les législateurs rejettent le projet de loi, les demandeurs peuvent lancer un référendum populaire, qui nécessite au moins 450 000 signatures en six mois. Si cela

