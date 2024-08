- Quelque 500 000 € de dommages causés par un incendie dans un entrepôt

Un incendie dans un entrepôt d'une entreprise à Heilbronn a causé des dommages estimés à environ 500 000 euros. En raison de la propagation des flammes à une conduite de gaz, les services d'urgence, selon les rapports de police, ont coupé l'alimentation en gaz et en électricité. Plusieurs machines étaient stockées dans le hall. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie et ont empêché sa propagation à d'autres bâtiments. personne n'a été blessé. La cause de l'incendie reste inconnue.

L'entrepôt endommagé a nécessité des installations de stockage alternatives pour que l'entreprise puisse stocker temporairement ses machines. Malgré les dommages causés par l'incendie, l'entreprise a réussi à sauver certaines machines des installations de stockage.

