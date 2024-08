- Quelque 4 300 permis de séjour ont été délivrés sur la base du droit à l'opportunité.

En Hesse, au 31 mai de cette année, environ 4 300 étrangers ont reçu un permis de séjour dans le cadre de la loi sur la Chance de Résidence. Parmi eux, environ 3 360 titres de séjour ont été délivrés à des étrangers tolérés de longue durée, comme l'a annoncé le ministère de l'Intérieur en réponse à une question parlementaire de la fraction des Verts au Parlement de l'État à Wiesbaden. En outre, 130 conjoints ou partenaires, plus de 760 enfants non mariés mineurs et près de 40 enfants non mariés majeurs qui étaient mineurs à l'époque de l'entrée ont reçu ce permis de séjour. Le ministère a fait référence aux données du Registre central des étrangers (au 31.05.2024).

La loi sur la Chance de Résidence est entrée en vigueur le 31 décembre 2022. Elle s'applique aux personnes qui, à la date limite du 31 octobre 2022, avaient été tolérées, autorisées ou détenaient un permis de séjour en Allemagne depuis au moins cinq ans. Elles, ainsi que leurs proches, peuvent obtenir un genre de permis de séjour probatoire de 18 mois. Sont exclus les criminels et les personnes qui ont régulièrement fourni de fausses informations sur leur identité, empêchant ainsi leur expulsion.

Les personnes tolérées sont celles qui sont soumises à l'expulsion mais ne peuvent pas être expulsées pour certaines raisons, telles que le manque de documents d'identité ou la maladie. La tolérance est toujours limitée dans le temps.

L'annonce concernant les permis de séjour a été faite par le ministère de l'Intérieur suite à une question parlementaire de la fraction des Verts. Conformément à la loi sur la Chance de Résidence, le ministère est responsable de la délivrance de permis de séjour aux personnes éligibles.

