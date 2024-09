Quelles sont les croyances authentiques des satanistes?

Il est couramment dépeint comme un monde sombre de rituels d'abus, de messes noires et de sacrifices d'animaux : l'image publique des satanistes est celle de méchants qui font du mal aux autres et qui consacrent leur vie à une force surnaturelle malveillante qui les rend l'incarnation du "mauvais" dans la société. Mais est-ce vraiment la vérité ? Pour le dire brutalement, cette image des satanistes est largement reconnue et populaire, souvent présentée dans les rapports d'actualités et les films hollywoodiens. Mais c'est aussi autre chose : entièrement inexacte.

La source de cette perception trompeuse peut être retracée jusqu'en 1980, lorsque le livre "Michelle se souvient" a été publié. Écrit par un psychiatre canadien et sa patiente Michelle (qui est devenue plus tard son épouse), le livre relate les prétendues expériences d'enfance de Michelle entre les griffes d'un culte satanique. Les comptes rendus graphiques de rituels cruels et d'abus sataniques ont considérablement contribué à la création d'une image très effrayante des soi-disant "satanistes".

Le livre a été largement démonté dans les années suivantes. Il n'y a toujours pas de preuve de l'existence de cultes sataniques qui s'adonnent à des rituels d'abus. Cependant, "Michelle se souvient" a allumé un feu qui était difficile à éteindre : la fameuse "panique satanique" a balayé l'Amérique du Nord et une grande partie du monde dans les années 1980 et au début des années 1990. Soudain, des conspirations sataniques semblaient se tapir derrière chaque coin de rue. Il est facile d'imaginer que les médias ont également joué un rôle dans cela, car le sujet était à la fois sensationnel et populaire en raison de ses sous-entendus sombres. Et, bien sûr, les théories du complot et le désir d'explications simples pour des problèmes sociaux complexes ont également joué un rôle important à l'époque.

Le satanisme en tant que phénomène moderne

Mais quelle est la véritable essence du phénomène du satanisme ? Quels sont les croyances des satanistes - et quelles valeurs défendent-ils ? Bien que le terme "Satan" soit connu dans la théologie judéo-chrétienne et la démonologie médiévale depuis des siècles, le satanisme en tant que système de croyances indépendant est un phénomène moderne. Il a été principalement façonné par les œuvres d'Aleister Crowley (1875-1947) et plus tard d'Anton LaVey (1930-1997). Crowley, un occultiste éminent, a jeté les bases de nombreuses traditions ésotériques qui existent encore aujourd'hui avec son mouvement "Thelema".

LaVey, quant à lui, a eu un impact significatif sur le mouvement maintenant connu sous le nom de "satanistes". Avec l'établissement de l'Église de Satan en 1966, il a lancé une nouvelle ère. Ses réflexions ont commencé avec son observation de l'intolérance parmi ceux qui se considéraient comme chrétiens. LaVey avait Previously worked as an organist in church services. A quote often attributed to him is: "On Saturday night, I saw men lusting after half-naked women, and on Sunday morning, as I played the organ, I saw the same men sitting in church pews with their wives and children, asking God to forgive them and free them from carnal desires. The next Saturday, they were back at the fair or some other place of entertainment. That's when I knew that the Christian church thrives on hypocrisy." LaVey, ainsi, a critiqué les doubles standards des institutions religieuses - c'est là que le satanisme moderne est né.

Subsequently, LaVey developed his own set of beliefs. He placed individualism and self-realization at the heart of his satanism, in contrast to theistic religions, which he believed only preached obedience and submission. LaVey's philosophy was a deliberate provocation against prevailing religious norms and a call for personal freedom and rationality. And these principles still form the foundation of modern satanism today.

Les satanistes croient : Satan n'existe pas

LaVey a formulé ses idées dans "The Satanic Bible", publié en 1969 et considéré comme un texte central du satanisme moderne. Ce Bible inclut les "Nine Satanic Statements". Le premier, par exemple, dit : "Satan stands for indulgence instead of abstinence!" The fulfillment of one's desires instead of abstinence and self-denial is a key aspect of the satanist worldview. Through principles like these, LaVey presented a philosophy that focuses on individual strength and self-determination, instead of promoting humility, chastity, and forgiveness. It was a radical departure from the traditional religious norms prevalent in the Christianity he knew.

Moreover, LaVey developed rituals and ceremonies, although they had no magical or occult properties, regardless of how they may appear to outsiders. These rituals were not intended for worship of a supernatural being, but rather to help live out one's inner desires and emotions. LaVey emphasized the psychological benefits of these rituals. He believed that the symbolic action and mental focus involved could help people achieve their goals and develop personal strength.

And that brings us to another fundamental aspect of the satanist worldview: satanists do not believe in a God or a Satan. They are atheists. Of course, there may be small splinter groups or individuals who do not fit this image and are more located in an esoteric-occult spectrum. But these are exceptions. "Satan" is, for satanists, typically no more than a symbol. A symbol of resistance against authoritarian and, in particular, church norms, a conscious provocation that proclaims one's own self-realization and rationality as the highest good. At its core, modern satanism is about liberating the individual from (religious) dogmas and societal constraints, and promoting an enlightened and rational worldview.

Absolument, vous avez raison : les satanistes embrassent délibérément leur image sombre, ce n'est pas un secret. Ils clarifient constamment qu'ils n'ont rien à voir avec les actes malveillants prétendument commis en nom de Satan ou avec toute pratique surnaturelle liée à eux. Cependant, il est important de reconnaître que des esprits criminels ou des individus ayant des problèmes de santé mentale ont parfois détourné les symboles et le jargon sataniques, comme dans le célèbre cas de "meurtre satanique" de Witten.

Cette méprise conduit souvent à une compréhension biaisée. Il n'y a aucune preuve concrète étayant les "crimes sataniques organisés" ou les supposées maltraitances rituelles, comme cela a été largement rapporté pendant la "panique satanique" et qui persiste encore aujourd'hui.

Même si le satanisme n'est pas quelque chose à craindre, il soulève toujours des préoccupations importantes. Par exemple, l'accent mis sur l'individualisme. Les valeurs telles que la découverte de soi et la liberté personnelle sont indéniablement essentielles. Mais si l'empathie et la compassion envers les autres sont entirely disregarded - comme cela est suggéré dans certaines des croyances sataniques d'Aleister Crowley ou d'Anton LaVey - cela peut facilement se transformer en égoïsme brutal, ignorant les autres et le bien commun.

On peut percevoir des sous-entendus de darwinisme social dans l'idéologie satanique. Si les propres désirs deviennent suprêmes, c'est comme idolâtrer son propre ego : seul ce que je désire compte. Sous sa forme extrême, cela peut rendre les individus ayant de telsstate of mind off-putting company and even serve as a basis for devaluing others, viewing oneself as part of an elite with the authority to treat others as they see fit.

