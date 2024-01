Linas Kojala

Quelles sont les causes de la crise à la frontière entre le Belarus et la Lituanie ?

Mais la nouvelle "crise" se fait sentir sur un autre front : La Lituanie, État membre de l'Union européenne, où, fin juillet, le gouvernement a déclaré que plus de 2 400 personnes avaient franchi illégalement la frontière au cours des deux mois précédents.

Leur point de transit, avant d'entrer dans l'UE : le Belarus.

Ce dernier pic migratoire a apparemment été encouragé par le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko, un autoritaire connu comme le dernier dictateur d'Europe, qui est en pleine répression des dissidents dans son propre pays après des élections contestées en août dernier. Alors que l'Occident émet des sanctions et des critiques en réponse à la répression autoritaire du Belarus et aux arrestations massives, il semble que Loukachenko cherche à saper l'Europe en utilisant l'immigration comme une arme politique.

C'est une leçon difficile à retenir pour d'autres démocraties qui pourraient être confrontées au même problème à l'avenir.

La Lituanie compte moins de 3 millions d'habitants, soit à peu près la taille de l'État américain du Kansas. Elle fait partie des plus petits États membres de l'UE, mais elle est l'un des points chauds de l'Europe. La raison en est le voisin de la Lituanie, le Belarus, et son régime de paria.

La Lituanie fait partie de ceux qui poussent à l'élargissement des sanctions économiques de l'UE contre la Biélorussie pour des violations présumées des droits de l'homme. Il semblerait que Loukachenko manifeste son mécontentement - et cherche à saper la campagne de sanctions - par le biais de l'immigration. Le nombre de passages illégaux du Belarus vers la Lituanie au cours des sept premiers mois et demi de 2021 est environ 55 fois plus élevé que pendant toute l'année 2020.

Irakiens, Congolais, Camerounais et autres affluent vers l'UE, considérant la Lituanie comme une nouvelle porte d'entrée vers les pays occidentaux. La publication allemande Der Spiegel a rapporté ce mois-ci que beaucoup se rendent au Belarus avec des visas de tourisme, tandis qu'une entreprise publique bélarussienne pourrait avoir joué un rôle dans l'encouragement des voyages vers l'UE. (Dans certains cas, des migrants détenus en Lituanie ont même déclaré avoir été "poussés" de force par des Bélarussiens à franchir la frontière avec la Lituanie.

Ce n'est pas une coïncidence. En mai, Loukachenko lui-même a publiquement menacé d'inonder l'UE de "migrants et de drogues". Aujourd'hui, le Belarus semble au mieux tolérer le franchissement illégal de la frontière lituanienne, au pire l'encourager activement. Tel est le consensus des 27 États membres de l'UE qui qualifient les actions du Belarus d'"attaque directe visant à déstabiliser l'UE et à faire pression sur elle".(M. Loukachenko a nié cette accusation, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve que le Belarus encourageait l'immigration illégale, ont rapporté les médias d'État biélorusses). Les responsables biélorusses ont déclaré à CNN et à d'autres médias que les migrants étaient venus en Biélorussie en tant que touristes, que les gardes-frontières étaient occupés à prévenir les activités criminelles et qu'ils accusaient la Lituanie d'amener illégalement les demandeurs d'asile à la frontière et de les repousser hors du territoire de l'UE.

La situation sur le terrain reste toutefois tendue, le gouvernement lituanien affirmant que des gardes-frontières bélarussiens ont été surpris en train de démonter des bar belés et d'essayer de dissimuler les empreintes de pas de personnes ayant franchi illégalement la frontière. Les médias d'État lituaniens ont mis en évidence ce problème.

En réponse, la Lituanie a récemment commencé à refouler certains migrants qui tentaient illégalement d'entrer dans le pays et, pour ceux qui s'y trouvaient déjà, à leur offrir des incitations financières pour qu'ils partent, ont rapporté les médias d'État lituaniens. Bien que de nombreuses personnes continuent d'essayer, le nombre de personnes ayant réussi à franchir la frontière a fortement diminué ces derniers jours. Il n'est pas surprenant que les itinéraires alternatifs vers l'UE via la Lettonie et la Pologne gagnent maintenant du terrain.

Pour M. Loukachenko, l'objectif ultime semble être de punir l'UE et de tenter de la contraindre. En réponse, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson , a déclaré que M. Loukachenko "utilise des êtres humains dans un acte d'agression".

L'UE a envoyé 100 gardes-frontières européens en Lituanie pour aider à faire face à l'afflux. En outre, au moins 12 pays de l'UE ont fourni des tentes, des lits et des générateurs. Cependant, la Lituanie pourrait encore être débordée. L'afflux incontrôlé de personnes pose un problème politique, juridique et logistique. On ne sait pas combien de personnes supplémentaires pourraient tenter de franchir la frontière dans les mois à venir. De plus, les passages ont précédé l'exercice militaire quadriennal "Zapad" (ou exercice occidental) organisé par le Bélarus et la Russie dans le voisinage, qui met l'OTAN sur ses gardes.

Quelles sont donc les leçons à tirer de cette crise ?

Tout d'abord, la Lituanie aurait dû être mieux préparée, comme toute démocratie voisine d'un régime autoritaire. Après tout, Loukachenko est au pouvoir depuis 1994 et n'a jamais cherché à s'adapter aux valeurs occidentales. De plus, son allié, le président russe Vladimir Poutine, est connu pour utiliser divers outils d'agression hybride, y compris la migration.

Malheureusement, les caméras de vidéosurveillance n'étaient utilisées que sur 38 % de la longueur de la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, qui s'étend sur près de 420 miles, avant la crise. Une barrière est actuellement en cours de construction pourcouvrir toute la longueur de la frontière.

Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une menace pour la seule Lituanie, mais pour l'ensemble de l'Union européenne. Toute personne se trouvant dans l'espace Schengen de l'UE peut voyager avec une relative liberté, et le pays cible final des migrants est souvent l'Allemagne. Cependant, alors que la crise de 2015-2016 a posé de sérieux défis au projet d'une Europe unie, l'UE n'a toujours pas adopté de réforme globale de ses politiques d'immigration.

Ainsi, la question de la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie est un microcosme d'un problème qui pourrait à nouveau menacer d'autres parties de l'Europe et provoquer des tensions au sein de l'Union.

Le retour des talibans en Afghanistan et d'autres changements géopolitiques dans le monde laissent présager une augmentation, et non une diminution, des migrations vers l'Europe. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a estimé que 500 000 personnes seraient déplacées par un conflit cette année et que 18,5 millions d'entre elles pourraient avoir besoin d'une aide humanitaire, la sécheresse et le départ des troupes internationales contribuant à ce chiffre. Le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes risquent d'entraîner une augmentation des migrations dans les années et les décennies à venir.

Pour beaucoup de ceux qui cherchent à échapper à des situations dangereuses et difficiles, l'Europe est la destination préférée.

Nous ne pouvons que supposer que les régimes autoritaires suivent les tentatives des uns et des autres de saper les démocraties. Si l'immigration militarisée s'avère efficace, elle sera certainement tentée à nouveau. De tels efforts pourraient compromettre de manière significative le paysage sécuritaire de la frontière orientale de l'OTAN.

Si les migrations militarisées constituent un problème majeur pour l'Europe, les États-Unis devraient y prêter attention pour des raisons qui leur sont propres. Ils ont besoin que l'Europe reste stable si l'Amérique veut réorienter son attention stratégique vers l'Indo-Pacifique, plutôt que d'éteindre des incendies géopolitiques ailleurs.

Plus l'immigration est utilisée comme une arme par des pays autoritaires comme le Belarus, plus les démocraties qu'ils cherchent à ébranler risquent d'avoir des maux de tête. S'agissant de Loukachenko, l'UE doit trouver un moyen de réagir - et vite.

