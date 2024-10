Quelles créatures sont souvent sujettes à des stéréotypes?

Dans les contes populaires et les dictons, on attribue souvent diverses caractéristiques à différents animaux. Des recherches ont révélé que certaines de ces croyances sont vraies, tandis que d'autres ne sont que des mythes.

Prenez l'âne têtu, la vache stupide ou même le cochon âgé – de nombreux proverbes allemands font référence à ces animaux. De nombreuses de ces attributs sont négatifs, façonnant leur image d'une manière peu flatteuse. Par exemple, dans les fables plus anciennes, les renards étaient dépeints comme rusés et les loups comme méchants. Lorsque les animaux prennent des personnalités humaines, ce phénomène est connu sous le nom d'anthropomorphisme. Cependant, un examen approfondi des études scientifiques révèle que tous ces stéréotypes ne sont pas fondés sur des faits.

Les renards sont rusés et malins

En effet ! Les renards possèdent une capacité remarquable d'apprentissage et de comportement social. Comme l'explique Sven Herzog, expert en écologie sauvage et gestion de la chasse de la Technische Universität Dresden, "Si un membre d'un groupe familial tombe une fois dans un piège, à la fois l'individu touché et les autres membres du groupe éviteront par la suite de tels ou similaires lieux."

Les renards montrent également la capacité de prédire le comportement humain, en distinguant les passants inoffensifs des menaces potentielles. En agissant ainsi, ils maximisent leurs chances de survie dans des habitats diversifiés. Une autre caractéristique qui contribue à la ruse du renard est son comportement ludique frappant, qui indique un haut degré d'intelligence. En fait, le lien entre les frères est plus fort que la relation entre les parents et les enfants, selon Herzog. Cette interaction sociale nécessite un certain niveau de communication et d'intelligence sociale.

Les paresseux sont paresseux

Contre toute attente, les paresseux ne sont pas paresseux de nature. Bien qu'ils se déplacent lentement, ils parcourent en moyenne huit à dix mètres par minute, ce qui représente moins d'un kilomètre par heure. Lorsqu'ils sont sur la terre ferme, ils se déplacent encore plus lentement. Intéressant, le comportement léthargique des paresseux est une stratégie d'économie d'énergie efficace.

Selon les experts du Fonds mondial pour la nature (WWF), en raison de leur régime alimentaire pauvre en nutriments, les paresseux dépendent de la consommation d'énergie minimale. Les paresseux se nourrissent généralement de feuilles, occasionnellement de fleurs, de fruits ou même de petits animaux. Leur lenteur est une nécessité, car tout effort inutile pourrait les épuiser. Ce qui nous semble paresseux n'est simplement qu'une adaptation à leurs besoins alimentaires uniques.

Les ânes sont têtus

Il n'est pas exact de qualifier les ânes de têtus. Leur prudence est plutôt mal interprétée comme de l'entêtement. Selon un porte-parole du Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZMFK), "Les ânes viennent de régions rocailleuses et rocheuses où un seul faux pas pourrait être fatal." C'est pourquoi les ânes s'arrêtent et réfléchissent avant de continuer lorsqu'ils ne peuvent pas évaluer une situation correctement.

Contrairement aux chevaux, les ânes ne sont pas considérés comme des animaux fuyants, selon PETA. Au lieu de cela, ces animaux à sabots restent calmes et ne réagissent pas au douleur, à la peur ou à la maladie. Les ânes ont tendance à rester immobiles dans le doute, ce qui peut amener les autres à les décrire comme têtus.

Les abeilles sont industrieuses

Bien que les abeilles puissent être considérées comme industrieuses, cette qualité s'applique principalement aux abeilles mellifères. Selon l'Association allemande des apiculteurs, cette qualité est principalement attribuée à la femelle abeille ouvrière lors de son rôle de butineuse. Heureuse de collecter le nectar et le miellat, ainsi que le pollen, et d'accomplir la tâche vitale de la pollinisation, les abeilles mellifères sont exceptionnellement diligentes.

De plus, ces insectes sociaux encouragent les autres à participer aux activités de butinage, démontrant un comportement de butinage communal. "Les abeilles travaillent remarquablement efficacement - il n'y a presque pas de temps d'inactivité, et elles ne travaillent que lorsque cela bénéficie au groupe", observe l'Association des apiculteurs.

Lorsque l'on considère collectivement une colonie d'abeilles, elle présente des capacités de butinage remarquables. Dans une étude, des scientifiques ont découvert qu'une seule abeille effectuait quatre vols par jour. Cependant, en tant que colonie, les abeilles parvenaient à collecter efficacement le nectar alors que les abeilles individuelles semblaient relativement inactives.

Les corbeaux sont de mauvais parents

Cette croyance est infondée. Bien que les corbeaux aient une réputation négative en tant qu'oiseaux de mauvais augure et de mauvais parents, leur comportement est en réalité tout autre. En réalité, les corbeaux forment des paires monogames et les petits ont rarement à affronter l'orphelinage. Les corbeaux sont des animaux très intelligents, comme le souligne Herzog, qui sert d'expert en vie sauvage. Ces oiseaux font preuve d'un soin exceptionnel envers leur progéniture.

Le stéréotype des "parents corbeaux" vient d'une croyance ancienne sur le comportement des corbeaux. Les sociétés antiques croyaient que les corbeaux abandonnaient leurs petits en les forçant à quitter le nid, donnant naissance à l'expression "parents corbeaux" et contribuant à une perception négative dans diverses cultures européennes. En réalité, c'est l'inverse qui se produit - les corbeaux font preuve d'un soin Remarkable dans l'élevage de leurs petits.

Depuis 2015, des recherches ont révélé que les sangliers ont l'habitude de laver leur nourriture. Un groupe d'archéologues a observé ces animaux nettoyer soigneusement leur nourriture avant de la consommer au zoo de Bâle en Suisse. Malgré leurs découvertes, les chercheurs n'ont pas pu déterminer si ce comportement était acquis indépendamment ou par des interactions sociales.

